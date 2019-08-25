مباشر | خطاب السيد "حسن نصر الله" الأمين العام لحزب الله

شؤون فلسطينية

إخطارات ببناء وحدات استيطانية في سلفيت

إخطارات ببناء وحدات استيطانية في سلفيت
رام الله - دنيا الوطن
سلمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اخطارات ببناء 120 وحدة استيطانية على اراضي ديراستيا بمنطقة واد قانا غرب سلفيت.

وقال رئيس بلدية ديراستيا سعيد زيدان: "تسلمنا قرارا ببناء 120 وحدة استيطانية في حوض رقم 59 وهو ما بعرف بقطاين الفارة بمنطقة واد قانا غرب بلدة ديراستيا".

واضاف زيدان ان الاراضي في تلك المنطقة هي اراضي حكومية، والاحتلال يريد تغيير معالمها الى اراضي خاصة استيطانية بقرار عسكري من اجل تسهيل بناء الوحدات الاستيطانية، وفي الحوض ايضا اراضي خاصة لمواطني ديراستيا وكفر لاقف.

واوضح زيدان "تم مراسلة كافة الجهات الرسمية من المحافظة وهيئة الجدار والاستيطان والارتباط الفلسطيني من اجل المساعدة في وقف القرار، ومساعدة البلدية واصحاب الاراضي من اجل رفع قضايا لدى المحاكم الاسرائيلية بعد تقديم كافة الاوراق الثبوتية، والاعتراض على ذلك حسب القرار الاسرائيلي خلال شهرين من تاريخ الاخطار".

يشار الى ان مساحة اراضي واد قانا تبلغ ما يزيد على 10 الاف دونم، صنفها الاحتلال بمحمية طبيعية عام 1983، يحيط بها تسع مستوطنات، وهي "عمانوئيل، ونشوف قانا، ومعالي شمرون، وقريت شمرون، وجهات شمرون، والمتان، وتوفيم، وياكير، وفاة يائير".

أخبار ذات صلة

شاهد: سالم سلامة يوضح فتواه بشأن الهجرة خارج فلسطين

شاهد: سالم سلامة يوضح فتواه بشأن الهجرة خارج فلسطين

اشتية يشيد بجهود هيئة مقاومة الجدار بالتصدي لجرائم الاحتلال

اشتية يشيد بجهود هيئة مقاومة الجدار بالتصدي لجرائم الاحتلال

(فدا): على الأجهزة الأمنية بغزة أن تتحمل مسؤولياتها في حماية المؤسسات الوطنية

(فدا): على الأجهزة الأمنية بغزة أن تتحمل مسؤولياتها في حماية المؤسسات الوطنية

جوال تطلق برنامج المكافآت الأضخم &#34;إنجوي&#34;

جوال تطلق برنامج المكافآت الأضخم "إنجوي"

أمريكا تحذف اسم السلطة الفلسطينية من قائمة الشرق الأوسط

أمريكا تحذف اسم السلطة الفلسطينية من قائمة الشرق الأوسط

الرئيس يهاتف الفريق أول ركن البرهان مهنئاً بتوليه رئاسة المجلس السيادي السوداني

الرئيس يهاتف الفريق أول ركن البرهان مهنئاً بتوليه رئاسة المجلس السيادي السوداني

الديمقراطية تدين العدوان الإسرائيلي على سوريا ولبنان

الديمقراطية تدين العدوان الإسرائيلي على سوريا ولبنان

شاهد: مئات المواطنين يشاركون في جنازة تامر السلطان

شاهد: مئات المواطنين يشاركون في جنازة تامر السلطان

التعليقات

الدنيا حكايات

النّاسِك والدينار

النّاسِك والدينار

شؤون فلسطينية

شاهد: سالم سلامة يوضح فتواه بشأن الهجرة خارج فلسطين

شاهد: سالم سلامة يوضح فتواه بشأن الهجرة خارج فلسطين

اشتية يشيد بجهود هيئة مقاومة الجدار بالتصدي لجرائم الاحتلال

اشتية يشيد بجهود هيئة مقاومة الجدار بالتصدي لجرائم الاحتلال

(فدا): على الأجهزة الأمنية بغزة أن تتحمل مسؤولياتها في حماية المؤسسات الوطنية

(فدا): على الأجهزة الأمنية بغزة أن تتحمل مسؤولياتها في حماية المؤسسات الوطنية

إخطارات ببناء وحدات استيطانية في سلفيت

إخطارات ببناء وحدات استيطانية في سلفيت

جوال تطلق برنامج المكافآت الأضخم &#34;إنجوي&#34;

جوال تطلق برنامج المكافآت الأضخم "إنجوي"

الرئيس يهاتف الفريق أول ركن البرهان مهنئاً بتوليه رئاسة المجلس السيادي السوداني

الرئيس يهاتف الفريق أول ركن البرهان مهنئاً بتوليه رئاسة المجلس السيادي السوداني

الديمقراطية تدين العدوان الإسرائيلي على سوريا ولبنان

الديمقراطية تدين العدوان الإسرائيلي على سوريا ولبنان

شاهد: مئات المواطنين يشاركون في جنازة تامر السلطان

شاهد: مئات المواطنين يشاركون في جنازة تامر السلطان

منوعات

هل تُوفي الفنان المصري إبراهيم نصر؟

هل تُوفي الفنان المصري إبراهيم نصر؟

الكشف عن السبب الحقيقي وراء طلاق شيري عادل ومعز مسعود

الكشف عن السبب الحقيقي وراء طلاق شيري عادل ومعز مسعود

هذه هي أعلى الممثلات أجراً في العالم

هذه هي أعلى الممثلات أجراً في العالم

كاظم الساهر يستعد للاحتفال بزفاف نجله الأصغر

كاظم الساهر يستعد للاحتفال بزفاف نجله الأصغر

هبة مجدي بالأصفر وسط الزهور في أحدث جلسة تصوير

هبة مجدي بالأصفر وسط الزهور في أحدث جلسة تصوير

سعد الصغير في حفل زفاف صيني: &#34;المهم إنهم فهموني&#34;

سعد الصغير في حفل زفاف صيني: "المهم إنهم فهموني"

زينة تهاجم ريهام سعيد.. والأخيرة تعايرها بأطفالها

زينة تهاجم ريهام سعيد.. والأخيرة تعايرها بأطفالها

شاهد: عمرو دياب يطلب القرب من دينا الشربيني بحضور دنيا وإيمي سمير غانم

شاهد: عمرو دياب يطلب القرب من دينا الشربيني بحضور دنيا وإيمي سمير غانم

جيهان هاشم تثير غضب الوقف السني العراقي بعد نشرها صور في مسجد في بغداد

جيهان هاشم تثير غضب الوقف السني العراقي بعد نشرها صور في مسجد في بغداد

رامي عياش يستشهد بحديث نبوي لمعايدة زوجته بعيد ميلادها

رامي عياش يستشهد بحديث نبوي لمعايدة زوجته بعيد ميلادها

عربي

مقتل وإصابة 12 مدنياً بتفجير بمحافظة كركوك العراقية

مقتل وإصابة 12 مدنياً بتفجير بمحافظة كركوك العراقية

شاهد: أول فيديو لحطام طائرة مُسيرة أُسقطت في لبنان

شاهد: أول فيديو لحطام طائرة مُسيرة أُسقطت في لبنان

الحوثيون يستهدفون مطار أبها بطائرة مُسيرة

الحوثيون يستهدفون مطار أبها بطائرة مُسيرة

أول تعليق من حزب الله على اسقاط طائرتين إسرائيليتين جنوب لبنان

أول تعليق من حزب الله على اسقاط طائرتين إسرائيليتين جنوب لبنان