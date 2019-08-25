أمريكا تحذف اسم السلطة الفلسطينية من قائمة الشرق الأوسط

وأوضحت القناة، أن الوزارة دأبت على تعريف دولة فلسطين بـ "الأراضي الفلسطينية"، ثم غيرتها إلى "أراضي السلطة الفلسطينية" قبل حذفها نهائياً.





رام الله - دنيا الوطنقالت القناة الإسرائيلية السابعة: إن وزارة الخارجية الأمريكية حذفت اسم السلطة الفلسطينية، من قائمة تعريف المناطق في الشرق الأوسط.ويأتي ذلك بعد جهود بذلتها وزارة الخارجية الأمريكية لإزالة أي إشارة إلى كلمة "الأراضي المحتلة"، وأرسلت تعليمات إلى سفاراتها بالعالم للتقيد بأوامرها.وقالت القناة إن اسم السلطة الفلسطينية بحد ذاته لم يعد موجودا على الموقع الخاص بالخارجية الأمريكية.