شؤون فلسطينية

شاهد: مئات المواطنين يشاركون في جنازة تامر السلطان

شاهد: مئات المواطنين يشاركون في جنازة تامر السلطان
تامر السلطان
خاص دنيا الوطن - محمد عوض
شارك مئات المواطنين ظهر اليوم الأحد، في تشييع جثمان المواطن تامر السلطان، الذي توفي أثناء رحلة الهجرة التي شقها من قطاع غزة وصولاً الى البوسنة والهرسك.

وشيع السلطان(37 عام) من منزله شمال قطاع غزة، حتى مسجد الفوز وحمل على الاكتاف حتى مقبرة السلاطين في منطقة التوأم شمال غرب جباليا شمال قطاع غزة.

وشارك في تشييع جثمان الشهيد السلطان، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أحمد حلس، ومحافظ مدينة غزة إبراهيم أبو النجا واللواء صلاح أبو وردة محافظ شمال قطاع غزة، الى جانب قيادات وطنية وفصائلية على رأسهم القيادي في الديمقراطية طلال أبو ظريفة ونبيل دياب وغيرهم.

الجدير ذكره بأن الدكتور تامر السلطان من سكان شمال قطاع غزة، توفي في إحدى مستشفيات البوسنة بعد إصابته بمرض نادر، أدى الى وفاته بعد عدة أيام من دخوله المستشفى.


 

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