شاهد: (اونروا) تفتتح العام الدراسي الجديد في غـزة

خاص دنيا الوطن - محمد عوض



توجه صباح اليوم ما يقارب مليون و300 ألف طالب وطالبة، في محافظات الوطن، الى مقاعد الدراسة بدءاً للعام الدراسي 2019 – 2020م، لجميع مراحل التعليم الأساسية والاعدادية والثانوية.



وعملت وزارة التربية والتعليم العالي ووكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "لأونروا" في قطاع غزة، بافتتاح العام الدراسي الجديد، وسط حالة من الفرح والحماسة في صفوف الطلاب والعائلات التي دفعت أبنائها للحضور لمقاعد الدراسة، وإيصال من هم في عامهم الأول بمقاعد الدراسة.





ويفتتح العام الدراسي هذا العام، تزامناً مع أزمة اقتصادية يعاني منها المواطنين في قطاع غزة، بسبب انعدام فرص العمل، وارتفاع مستوى البطالة، والعجز المالي التي تعاني منه السلطة الفلسطينية والذي أدى الى انخفاض نسبة الرواتب.

بدورها قالت ميلينا شاهين مدير الإعلام في (اونروا) بقطاع غزة: إن قامت بفتح مدارسها في كافة أنحاء قطاع غزة، صباح هذا اليوم والبالغ عددها، 274 مدرسة، حيث استقبلت المدارس ما يقارب 280 ألف طالب من المرحلة الابتدائية والإعدادية.وأضاف شاهين لـ "دنيا الوطن": "بالرغم من الوضع الصعب التي تمر به (اونروا)، استطعنا، ونجحنا في تجاوز هذه الازمة في هذا الوقت تحديداً، وقمنا بافتتاح العام الدراسي في موعده، وقمنا بعمل بعض لإصلاحات وتأهيل بعض المدارس، وافتتاح بعض المدارس الجديدة، والجهود كانت متظافرة لنجاح افتتاح العام الدراسي".وقالت شاهين: "لا أزمة في مقاعد الدراسة، وان أول يوم دراسي يكون هناك حالة من الارباك وهذا وضع طبيعي في اول يوم دراسي، وهناك طلاب تم نقلهم، وهناك مدارس جديدة، مما يؤدي الى إحداث بعض الارباك، بسبب وجود بعض الأهالي برفقة أطفالهم الطلاب، وأكد أن لا أزمة في افتتاح العام الدراسي الحالي".