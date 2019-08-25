الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل قصف أهداف إيرانية بسوريا الليلة الماضية

رام الله - دنيا الوطن

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، تفاصيل جديدة مع صور للقصف الجوي الذي استهدف سوريا، الليلة الماضية، مؤكداً أنه يتابع محاولة فيلق القدس تنفيذ عمليات ضد إسرائيل.





وأوضح جيش الاحتلال، أن فيلق القدس للحرس الثوري الإيراني يسعى لإرسال عدة طائرات مسيرة مسلحة باتجاه أهداف إسرائيلية، مضيفاً: "الحديث عن طائرات مسيرة انتحا رية أو لإلقاء متفجرات".



‏وأضاف الجيش: "العناصر الذين تم اختيارهم لتنفيذ هذه المهمة هم أفراد في المليشات الشيعية يأتي بهم ‎فيلق القدس وسليماוني إلى ‎سوريا ويدربهم ويسلحهم".‏وأكمل: "في الأسابيع الأخيرة هبطت معدات هذه الخلية في مطار ‎دمشق الدولي مع عناصر إيرانية حيث تجمعوا في قرية ‎عقربا جنوب ‎دمشق في مجمع خاص يتبع للفيلق".واستطرد: "‏تم رصد هذه المجموعة يوم الخميس الماضي في قرية عرنة في طريقهم لتنفيذ العملية حيث تم رصد الطائرات المسيرة بحوزتهم لكن تم تعطيل محاولتهم وفشلوا في تحقيق الهدف".‏واستكمل: "الليلة الماضية تقرر استهداف هذه الخلية في قرية ‎عقربا السورية بعدما اتضح أن الخلية تنوي تنفيذ العملية في الساعات المقبلة انطلاقًا من الأراضي السورية باتجاه أهداف إسرائيلية".