المالكي يعلن استعداد فلسطين لتقديم يد العون في اطفاء حرائق الأمازون

وأضاف المالكي بان هذا واجب انساني واممي لدعم الجهود المحلية والإقليمية والدولية لمواجهة الحرائق وهذه الكارثة البيئية وأثرها المدمر على الكرة الارضية.



وأضاف المالكي بان الوزارة وعبر سفارات دولة فلسطين في برازيليا ولاباز على تواصل دائم مع المسؤولين في الدولتين من اجل التحرك الفوري لفريق دولة فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة ضمن المسؤولية الجمعية

التي نحملها ومن خلال رؤيتنا التضامنية لما له من أثر محلي يتخطى الحدود الوطنية.







رام الله - دنيا الوطنبناء على توجيهات الرئيس محمود عباس، وبتعليمات من رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتيه، قامت وزارة الخارجية والمغتربين بالتواصل مع وزارات الخارجية والجهات المعنية في كل من جمهورية البرازيل الاتحادية، وجمهورية بوليفيا للتعبير عن تضامن دولة فلسطين مع ما تتعرض له مناطق واسعة في غابات الامازون الاستوائية المطرية في البرازيل، وغابات تشيكويتانيا في بوليفيا من حرائق هائلة ذات أثر كبير ليس فقط على البيئة المحلية، بل وعلى المناخ العالمي ايضا.هذا واكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي استعداد الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي وبالتنسيق مع الدفاع المدني والهلال الأحمر ووزارة الصحة وغيرها من الجهات الفلسطينية والدولية المعنية على تقديم يد العون والمساعدة بما يتلاءم والامكانيات المتاحة والخبرات التخصصية.