شؤون فلسطينية

أبو سنينة: مدينة الخليل لم تعاني من مشكلة المياه السنوية هذا الصيف

أبو سنينة: مدينة الخليل لم تعاني من مشكلة المياه السنوية هذا الصيف
رام الله - دنيا الوطن
تُولي بلدية الخليل اهتماماً كبيراً في القطاع المائي، وتعتبره من أهم القطاعات الخدماتية التي تقدمها البلدية للمواطنين، وتحرص على تطوير المشاريع الخاصة بالمياه، والتي تهدف إلى إعادة تأهيل الخطوط القديمة وإضافة خطوط جديدة لضمان وصول المياه إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.

وأوضح مدير دائرة المياه والصرف الصحي في بلدية الخليل المهندس جاد أبو صبيح أنّ طواقم البلدية عملت مؤخراً على إنشاء خطوط مياه جديدة في مناطق مرتفعة كان يصعب وصول المياه فيها إلى كل السكان، حيث تعمل الطواقم حالياً على إضافة خط توزيع (6 إنش)، من شأنه تحسين الوضع المائي في المنطقة وسد احتياجات المواطنين، مشيراً إلى أنّ هناك العديد من المشاريع المستقبلية ضمن خطة البلدية الاستراتيجية.

من جانبه، أكدّ رئيس بلدية الخليل أ. تيسير أبو سنينة أنّ البلدية ماضية في مشاريعها التطويرية المتعلقة بالخدمات الأساسية، لافتاً إلى أنّ المجلس البلدي أخذ على عاتقه منذ توليه إدارة البلدية مسؤولية تحسين الواقع المائي، والذي شهد تحسناً ملحوظاً في الفترة الأخيرة، مضيفاً:"لقد بذلنا جهوداً حثيثة لمضاعفة كميات المياه الواردة من سلطة المياه، وفي نفس الوقت تعمل طواقم البلدية على إنشاء خطوط جديدة في عدة مواقع وإعادة تأهيل القديم منها، مما أدى إلى انتهاء مشكلة المياه خلال فترة الصيف".

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