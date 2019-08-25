الخارجية والمغتربين:حذف الخارجية الامريكية لاسم فلسطين لا يلغي وجودها كدولة تحت الاحتلال





وشددت الوزارة على أن هذا العمل لن يغير في الواقع شيئا، وإنما يظهر انحياز الإدارة الامريكية الكامل والمطلق للاحتلال وفقدانها لصدقيتها أمام العالم أجمع، كما يثبت من جديد ما كنا نردده باستمرار عن هذه الإدارة الأمريكية وتبعيتها للسياسات الإسرائيلية.



وختمت الوزارة: إن هذه الخطوة الامريكية التصعيدية تسقط أية رهانات على إدارة ترامب و (براءتها) في ما تفعل او رهانات على (حسن نواياها) حيال الفلسطينيين، وتشكل إمعاناً أمريكياً في معاداة شعبنا وحقوقه، وفي تنفيذ سياستها الهادفة الى تصفية القضية الفلسطينية وإلغاء كل ما من شأنه أن يُذَكّر العالم بالقضية الفلسطينية وحق شعبنا في اقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.







رام الله - دنيا الوطنتناقلت وسائل اعلام إسرائيلية أن الخارجية الأمريكية أقدمت على حذف أي اشارة للاراضي الفلسطينية أو للسلطة الفلسطينية من الموقع الالكتروني الخاص بالخارجية الامريكية، بعد أنحذفت في السابق كلمة الأراضي المحتلة من على موقعها.أكدت وزارة الخارجية أن عدم إعتراف دولة الإحتلال بالشعب الفلسطيني وارض وطنه لم يلغ وجود الشعب الفلسطيني، وأن عدم إعتراف الخارجية الامريكية بالسلطة الفلسطينية وشطب مسمى أراضي السلطة الفلسطينية من قائمة الدول والمناطق لا يلغي وجود دولة فلسطين على حدود الأرض المحتلة منذ العام 1967، ولا يلغي اعتراف 140 دولة بها، وتمثيلها في الأمم المتحدة كدولة مراقب، ووجودها في المنظمات الأممية خاصة اليونسكو ومجلس حقوق الانسان، بالإضافة الى عضويتها في أكثر من مئة معاهدة واتفاقية دولية.وأضافت الخارجية: إن الإدارة الأمريكية الحالية تنفذ الرؤية الإسرائيلية بتدمير حل الدولتين والهروب من استحقاقاته، وشطب الذاكرة الجمعية الدولية حول الإحتلال ومحاولة "تبييض" اسم إسرائيل من الاحتلال وتبعاته القانونية، وما قامت به الخارجية الأمريكية يُظهر إعتناقها لهذه الرؤية وانسياقها معها بالكامل.