شؤون فلسطينية

المعلمة هنادي أبو رمضان تفوز بلقب ملكة المسؤولية الاجتماعية عن دولة فلسطين

المعلمة هنادي أبو رمضان تفوز بلقب ملكة المسؤولية الاجتماعية عن دولة فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
فازت المعلمة والمرشدة التربوية الفلسطينية هنادي أبو رمضان من مدرسة الشجاعية الثانوية” الحكومية أ” للبنات بغزة بلقب ملكة المسؤولية الاجتماعية لدعم المرأة العربية على مستوى فلسطين في التصفيات النهائية للمسابقة التي عُقدت في دولة الامارات العربية المتحدة.

وقد حصلت المعلمة أبو رمضان علاوة على الفوز على رخصة دولية لمبادرتها من الاتحاد الاوروبي  والأمم المتحدة وامكانية تطبيق المبادرة على مستوى العالم.

وتمكنت هنادي من الفوز بعد تقديمها مبادرة "يد بيد صنعة تفيد" وهي مبادرة تقوم على 3 محاور رئيسية، تشجيع التخصصات المهنية، وإعداد مشاريع صغيرة، وتشجيع المنتجات الوطنية.

وجرى تكريم المعلمة أبو رمضان مع  20متسابقة ومنحهم لقب ملكة المسؤولية المجتمعية من كافة الدول العربية.

وقدّم وكيل وزارة التربية والتعليم العالي الدكتور زياد ثابت التهنئة للمعلمة أبو رمضان قائلاً: نفتخر وتعتز بهذا الإنجاز النوعي الذي يُثبت أن المعلم الفلسطيني  مبدع ومتميز ويستطيع تحقيق النجاح والتفوق ورفع علم فلسطين عالياً في المحافل العربية والدولية بالرغم من الظروف الصعبة.

من جهتها أعربت هنادي أبو رمضان عن سعادتها بهذا الفوز مقدمة الشكر لوزارة التعليم ولكل من ساندها  وقالت: "جاء الفوز  لنثبت للعالم أن المرأة الفلسطينية والمعلمة والمرشدة في غزة قادرة أن تكون ملكة المسؤولية الاجتماعية، وقادرة أن تخدم وطنها بطريقتها الخاصة وذلك بالرغم من الظروف الصعبة والحصار والاحتلال".

يشار إلى أن تحقيق هذا الانجاز ووصول المرشدة أبو رمضان لهذا المستوى إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات المرأة الفلسطينية كما أنه إنجاز مهم للمعلمات والمعلمين والقطاع التعليمي والإرشادي في غزة وفلسطين.

يذكر أن مسابقة لقب ملكة المسؤولية الاجتماعية يتم تنظيمها في دبي بالإمارات العربية المتحدة وتتيح المجال للتنافس بين سيدات الوطن العربي في تقديم مبادرات تفيد الواقع المعاش.


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