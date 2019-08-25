الحسيني يدين الهجمة الشرسة على الأقصى ويدعو قادة الأمة لتحمل مسؤولياتهم





رام الله - دنيا الوطنأدان عدنان الحسيني، عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون القدس ما تقوم به سلطات الاحتلال الاسرائيلي من عمليات عدوانية وانتهاكات فظة بحق المدينة المقدسة واستهداف المسجد الأقصى المبارك وتدنيسه بشكل همجي، والسماح لقطعان المستوطنين المتطرفين بدخول باحاته والقيام بجولات استفزازية لمشاعر المصليين والمرابطين، بالاضافة الى الاعتداء المتعمد على حراس وسدنة المسجد الاقصى وموظفي الاوقاف.وأكد الحسيني في بيان صحفي اليوم الاحد، أن ما يجري في هذه المرحلة من انتهاكات إسرائيلية يؤكد استمرار سياسات التحدي الإسرائيلية للقانون الدولي ولكافة المواثيق والاعراف الدولية التي تكفل حق العبادة وعدم الاعتداء اوالمساس بالاماكن الدينية.واستنكر الحسيني، حملات الهدم المسعورة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلي مؤخرا حيث قامت بهدم منزل في بيت حنينا شمال القدس المحتلة يعود لعائلة الرجبي، بالاضافة الى قيام طواقم تابعة لبلدية الاحتلال في القدس بتوزيع إخطارات هدم وإخلاء لأكثر من 20 منشأة تركزت في محيط جدار الضم والتوسع العنصري قرب مخيم قلنديا شمال مدينة القدس، بالاضافة الى اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي بلدة العيسوية بالقدس المحتلة بشكل مستمر والاعتداء على الشبان وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.ودعا الحسيني، العالمين العربي والإسلامي إلى تحمل مسؤولياتهم، ودعم صمود المواطنين المقدسيين فعلا لا قولا، باعتبارهم حماة القدس وسدنة مسجدها العظيم، مضيفا 'أن التطورات التي يشهدها العالم العربي يجب أن لا تمنع قادة الأمة وشعوبها من الانتباه للمخاطر التي تتهدد المسجد الأقصى المبارك والوجود العربي الفلسطيني في المدينة المقدسة.