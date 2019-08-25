شؤون فلسطينية

انقاذ خمسينى من شلل نصفى بعد تثبيت كسر في العمود الفقري بمستشفى الأوروبي

انقاذ خمسينى من شلل نصفى بعد تثبيت كسر في العمود الفقري بمستشفى الأوروبي
رام الله - دنيا الوطن- نهى مسلم
أجرى قسم جراحة الأعصاب برئاسة د.نضال أبو هدروس استشارى جراحة الأعصاب والعمود الفقرى ورئيس القسم بمستشفى غزة الأوروبي،جراحة عاجلة لتثبيت كسر غير مستقر في الفقرة القطنية الثانية لمريض خمسينى.

وأفاد د.أبو هدروس أن المريض كان قد سقط من علو 3 أمتار داخل منزله مما أدى إلى الكسر المذكور في العمود الفقري والذي كان سيؤدي إلى شلل نصفي سفلي في حال عدم تثبيته جراحيا.

وأشار الى أن المريض تمكن من المشي بحرية داخل القسم بعد اجراء عملية الجراحة .

ويوضح د.أبو هدروس أن عمليات جراحات تثبيت كسور العمود الفقري من العمليات الجراحية ذات المهارة، وهي تجري حاليا فقط في قسم جراحة الأعصاب بمستشفى غزة الأوروبي، حيث أجرى القسم منها ما يفوق المائة حالة خلال السنوات
الأخيرة.

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