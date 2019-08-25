شؤون فلسطينية

افتتاح برنامج الدبلوم المهني المتخصص "صناعة الأفلام" بالجامعة الإسلامية مطلع العام 2019/2020

افتتاح برنامج الدبلوم المهني المتخصص "صناعة الأفلام" بالجامعة الإسلامية مطلع العام 2019/2020
رام الله - دنيا الوطن
حصلت الجامعة الإسلامية بغزة على اعتماد من الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية بوزارة التربية والتعليم العالي لافتتاح برنامج الدبلوم المهني المتخصص "صناعة الأفلام" بالجامعة ابتداءً من الفصل الأول للعام الدراسي 2019-2020م.

أهداف البرنامج

ويهدف البرنامج إلى إمداد المجتمع بالكفاءات العلمية وتزويده بخريجين متخصصين بصناعة الأفلام لتغطية النقص الشديد من المؤهلين في هذا المجال والحاجة الماسة لهم وذلك لتلبية احتياجات المجتمع المهنية والعملية في مختلف المجالات الإعلامية القائمة على الاستعانة بتقنيات صناعة الأفلام سواء كان في مجال التعليم أو الصحافة والإعلام أو البحث العلمي أو التجارة والاقتصاد أو السياسة أو التاريخ أو الطب، ويمكن تلخيص الغايات في عدة نقاط: تأهيل خريجين مختصين في صناعة الأفلام بكافة جوانبها بحيث يكونوا قادرين على فهم واستيعاب كيفيتها وتقنياتها وأساليبها نظراً لحاجة المجتمع الفلسطيني الماسة، وإعداد خريجين قادرين على صناعة الأفلام خاصة في ظل الافتقار إلى هذا التخصص في الجامعات والكليات الفلسطينية، والإسهام في تطوير فهم الهواة والراغبين بتعلم صناعة الأفلام، وصقل مواهب المتميزين فيها من خلال الاستفادة من معطيات ومخرجات هذا الدبلوم، وتعزيز مهارات الدارسين على تكوين الصورة والمشهد ومهارات تحرير الفيلم وتتابع أحداثه، وتعريف الدارسين على قواعد إنتاج الفيلم، وفن الكتابة للصورة والصوت.

المستهدفون من البرنامج

ويستهدف البرنامج خريجي الجامعات الحاملين لدرجة البكالوريوس أو الدبلوم و الراغبين في التخصص، وجميع العاملين في مجالات الصحافة والإعلام والتجارة والتعليم والسياسة الذين يتطلب عملهم التعامل مع جانب صناعة الصورة والخطاب الإعلامي،  والعاملين في مجال التلفزيون، وخريجي الثانوية العامة.

مدة البرنامج

يمتد البرنامج على مدار عام دراسي موزع على (3) فصول دراسية حيث ينهي الطالب (36) ساعة دراسية معتمدة،وصمم نظام الدراسة بطريقة تكفل التوازن ما بين الخطة الدراسية وبين انتقال الطالب من مرحلة إلى أخرى، وذلك عن طريق تدرج المساقات الدراسية من الأدنى إلى الأعلى ،حيث تم توزيع المساقات على الفصول الدراسية بتدرج منطقي لإجادة إنتاج فيلم، ويراعى في كل فصل أن يقوم المشاركون بتسليم مشاريع لأفلام يصنعوها على مدار الفصل.

شروط البرنامج

أما عن شروط القبول في البرنامج، فتشمل: شهادة الثانوية العامة كحد أدنى، ويفضل خريجو الصحافة والإعلام والوسائط المتعددة، وأن يجتاز التقييم والمقابلة  الشفوية.تخصصات العملوبخصوص تخصصات العمل للبرنامج تتضمن: مصور،  ومحرر فيديو، وكاتب سيناريو، مخرج أفلام، فني إضاءة، وفني صوت.

فرص العملوفيما يتعلق بفرص العمل المتاحة أمام خريج هذا البرنامج، فتتمثل في: شركات الإنتاج الإعلامي، والفضائيات المحلية والدولية، وأقسام العلاقات العامة في المؤسسات المحلية والدولية، وإنتاج أفلام وثائقية قصيرة أو طويلة، وفي مجال الصحافة والإعلام، والعمل الحر والعمل عن بعد في صناعة الأفلام.

أخبار ذات صلة

التربية تطلق عامها الدراسي بالتأكيد على التشبث بالتعليم &#34;المقاوم&#34;

التربية تطلق عامها الدراسي بالتأكيد على التشبث بالتعليم "المقاوم"

الجبهة الشعبية تدين العدوان الإٍسرائيلي على سورية ولبنان

الجبهة الشعبية تدين العدوان الإٍسرائيلي على سورية ولبنان

المالكي يعلن استعداد فلسطين لتقديم يد العون في اطفاء حرائق الأمازون

المالكي يعلن استعداد فلسطين لتقديم يد العون في اطفاء حرائق الأمازون

حمد تبحث مع السفير المصري بفلسطين سبل التعاون

حمد تبحث مع السفير المصري بفلسطين سبل التعاون

&#34;الصحة&#34; تحذر من شراء واستهلاك المواد الغذائية المعروضة تحت الشمس

"الصحة" تحذر من شراء واستهلاك المواد الغذائية المعروضة تحت الشمس

أبو سنينة: مدينة الخليل لم تعاني من مشكلة المياه السنوية هذا الصيف

أبو سنينة: مدينة الخليل لم تعاني من مشكلة المياه السنوية هذا الصيف

الخارجية والمغتربين:حذف الخارجية الامريكية لاسم فلسطين لا يلغي وجودها كدولة تحت الاحتلال

الخارجية والمغتربين:حذف الخارجية الامريكية لاسم فلسطين لا يلغي وجودها كدولة تحت الاحتلال

الوزير العسيلي: وفد فلسطيني إلى موسكو لتطوير عملية التصدير والاستيراد

الوزير العسيلي: وفد فلسطيني إلى موسكو لتطوير عملية التصدير والاستيراد

التعليقات

الدنيا حكايات

النّاسِك والدينار

النّاسِك والدينار

شؤون فلسطينية

التربية تطلق عامها الدراسي بالتأكيد على التشبث بالتعليم &#34;المقاوم&#34;

التربية تطلق عامها الدراسي بالتأكيد على التشبث بالتعليم "المقاوم"

الجبهة الشعبية تدين العدوان الإٍسرائيلي على سورية ولبنان

الجبهة الشعبية تدين العدوان الإٍسرائيلي على سورية ولبنان

المالكي يعلن استعداد فلسطين لتقديم يد العون في اطفاء حرائق الأمازون

المالكي يعلن استعداد فلسطين لتقديم يد العون في اطفاء حرائق الأمازون

حمد تبحث مع السفير المصري بفلسطين سبل التعاون

حمد تبحث مع السفير المصري بفلسطين سبل التعاون

&#34;الصحة&#34; تحذر من شراء واستهلاك المواد الغذائية المعروضة تحت الشمس

"الصحة" تحذر من شراء واستهلاك المواد الغذائية المعروضة تحت الشمس

أبو سنينة: مدينة الخليل لم تعاني من مشكلة المياه السنوية هذا الصيف

أبو سنينة: مدينة الخليل لم تعاني من مشكلة المياه السنوية هذا الصيف

الخارجية والمغتربين:حذف الخارجية الامريكية لاسم فلسطين لا يلغي وجودها كدولة تحت الاحتلال

الخارجية والمغتربين:حذف الخارجية الامريكية لاسم فلسطين لا يلغي وجودها كدولة تحت الاحتلال

المعلمة هنادي أبو رمضان تفوز بلقب ملكة المسؤولية الاجتماعية عن دولة فلسطين

المعلمة هنادي أبو رمضان تفوز بلقب ملكة المسؤولية الاجتماعية عن دولة فلسطين

منوعات

هل تُوفي الفنان المصري إبراهيم نصر؟

هل تُوفي الفنان المصري إبراهيم نصر؟

الكشف عن السبب الحقيقي وراء طلاق شيري عادل ومعز مسعود

الكشف عن السبب الحقيقي وراء طلاق شيري عادل ومعز مسعود

هذه هي أعلى الممثلات أجراً في العالم

هذه هي أعلى الممثلات أجراً في العالم

كاظم الساهر يستعد للاحتفال بزفاف نجله الأصغر

كاظم الساهر يستعد للاحتفال بزفاف نجله الأصغر

هبة مجدي بالأصفر وسط الزهور في أحدث جلسة تصوير

هبة مجدي بالأصفر وسط الزهور في أحدث جلسة تصوير

سعد الصغير في حفل زفاف صيني: &#34;المهم إنهم فهموني&#34;

سعد الصغير في حفل زفاف صيني: "المهم إنهم فهموني"

زينة تهاجم ريهام سعيد.. والأخيرة تعايرها بأطفالها

زينة تهاجم ريهام سعيد.. والأخيرة تعايرها بأطفالها

شاهد: عمرو دياب يطلب القرب من دينا الشربيني بحضور دنيا وإيمي سمير غانم

شاهد: عمرو دياب يطلب القرب من دينا الشربيني بحضور دنيا وإيمي سمير غانم

جيهان هاشم تثير غضب الوقف السني العراقي بعد نشرها صور في مسجد في بغداد

جيهان هاشم تثير غضب الوقف السني العراقي بعد نشرها صور في مسجد في بغداد

رامي عياش يستشهد بحديث نبوي لمعايدة زوجته بعيد ميلادها

رامي عياش يستشهد بحديث نبوي لمعايدة زوجته بعيد ميلادها

عربي

مقتل وإصابة 12 مدنياً بتفجير بمحافظة كركوك العراقية

مقتل وإصابة 12 مدنياً بتفجير بمحافظة كركوك العراقية

شاهد: أول فيديو لحطام طائرة مُسيرة أُسقطت في لبنان

شاهد: أول فيديو لحطام طائرة مُسيرة أُسقطت في لبنان

الحوثيون يستهدفون مطار أبها بطائرة مُسيرة

الحوثيون يستهدفون مطار أبها بطائرة مُسيرة

أول تعليق من حزب الله على اسقاط طائرتين إسرائيليتين جنوب لبنان

أول تعليق من حزب الله على اسقاط طائرتين إسرائيليتين جنوب لبنان