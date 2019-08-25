افتتاح برنامج الدبلوم المهني المتخصص "صناعة الأفلام" بالجامعة الإسلامية مطلع العام 2019/2020



ويهدف البرنامج إلى إمداد المجتمع بالكفاءات العلمية وتزويده بخريجين متخصصين بصناعة الأفلام لتغطية النقص الشديد من المؤهلين في هذا المجال والحاجة الماسة لهم وذلك لتلبية احتياجات المجتمع المهنية والعملية في مختلف المجالات الإعلامية القائمة على الاستعانة بتقنيات صناعة الأفلام سواء كان في مجال التعليم أو الصحافة والإعلام أو البحث العلمي أو التجارة والاقتصاد أو السياسة أو التاريخ أو الطب، ويمكن تلخيص الغايات في عدة نقاط: تأهيل خريجين مختصين في صناعة الأفلام بكافة جوانبها بحيث يكونوا قادرين على فهم واستيعاب كيفيتها وتقنياتها وأساليبها نظراً لحاجة المجتمع الفلسطيني الماسة، وإعداد خريجين قادرين على صناعة الأفلام خاصة في ظل الافتقار إلى هذا التخصص في الجامعات والكليات الفلسطينية، والإسهام في تطوير فهم الهواة والراغبين بتعلم صناعة الأفلام، وصقل مواهب المتميزين فيها من خلال الاستفادة من معطيات ومخرجات هذا الدبلوم، وتعزيز مهارات الدارسين على تكوين الصورة والمشهد ومهارات تحرير الفيلم وتتابع أحداثه، وتعريف الدارسين على قواعد إنتاج الفيلم، وفن الكتابة للصورة والصوت.



المستهدفون من البرنامج



ويستهدف البرنامج خريجي الجامعات الحاملين لدرجة البكالوريوس أو الدبلوم و الراغبين في التخصص، وجميع العاملين في مجالات الصحافة والإعلام والتجارة والتعليم والسياسة الذين يتطلب عملهم التعامل مع جانب صناعة الصورة والخطاب الإعلامي، والعاملين في مجال التلفزيون، وخريجي الثانوية العامة.



مدة البرنامج



يمتد البرنامج على مدار عام دراسي موزع على (3) فصول دراسية حيث ينهي الطالب (36) ساعة دراسية معتمدة،وصمم نظام الدراسة بطريقة تكفل التوازن ما بين الخطة الدراسية وبين انتقال الطالب من مرحلة إلى أخرى، وذلك عن طريق تدرج المساقات الدراسية من الأدنى إلى الأعلى ،حيث تم توزيع المساقات على الفصول الدراسية بتدرج منطقي لإجادة إنتاج فيلم، ويراعى في كل فصل أن يقوم المشاركون بتسليم مشاريع لأفلام يصنعوها على مدار الفصل.



شروط البرنامج



أما عن شروط القبول في البرنامج، فتشمل: شهادة الثانوية العامة كحد أدنى، ويفضل خريجو الصحافة والإعلام والوسائط المتعددة، وأن يجتاز التقييم والمقابلة الشفوية.تخصصات العملوبخصوص تخصصات العمل للبرنامج تتضمن: مصور، ومحرر فيديو، وكاتب سيناريو، مخرج أفلام، فني إضاءة، وفني صوت.



فرص العملوفيما يتعلق بفرص العمل المتاحة أمام خريج هذا البرنامج، فتتمثل في: شركات الإنتاج الإعلامي، والفضائيات المحلية والدولية، وأقسام العلاقات العامة في المؤسسات المحلية والدولية، وإنتاج أفلام وثائقية قصيرة أو طويلة، وفي مجال الصحافة والإعلام، والعمل الحر والعمل عن بعد في صناعة الأفلام.







رام الله - دنيا الوطنحصلت الجامعة الإسلامية بغزة على اعتماد من الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية بوزارة التربية والتعليم العالي لافتتاح برنامج الدبلوم المهني المتخصص "صناعة الأفلام" بالجامعة ابتداءً من الفصل الأول للعام الدراسي 2019-2020م.