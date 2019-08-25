شؤون فلسطينية

"الشفاء" تجري عملية حقن الشريان الصدغي بطريقة نوعية لتنهي معاناة مريضة ستينية

"الشفاء" تجري عملية حقن الشريان الصدغي بطريقة نوعية لتنهي معاناة مريضة ستينية
رام الله - دنيا الوطن- ايمان عاشور
أجرى د. أحمد زقوت استشاري أمراض الدماغ والأعصاب بمجمع الشفاء الطبي عملية حقن للشريان الصدغي الأيمن بنجاح ، وذلك لمريضة فى أواخر الستينات كانت تعاني من آلام شديدة في الجهة اليمنى والرأس "المنطقة الصدغية" مع هبوط كامل في جفن العين الأيمن وعدم القدرة على فتح العين بسبب الآلام .

وأوضح د.زقوت أن المريضة فقدت الابصار في العين اليمنى منذ ما يقارب الشهر، وهو ناتج عن مضاعفات تحصل في مثل هذا المرض وهذا ما يسمى مرض التهاب الشريان الصدغي .

ويشير إلى أنه وبعد عملية الحقن بدأ يطرأ تحسن ملحوظ على حالة المريضة من ناحية الألم الذي كانت تعانيه على مدار الساعة و أصبح لها القدرة على فتح العين ، معتبرا أن هذا النوع من الحقن العلاجي طريقة متطورة و نوعية في العالم و تجرى في مراكز عالمية متخصصة وهى بحاجة الى مهارات عالية ودقة في الأداء .

من جانبه، ذكر د. محمد زقوت مدير مستشفى الباطنة بالمجمع أن من أهم ميزات الحقن يجنب المريض استخدام جرعات عالية من الأدوية وآثارها الجانبية كما يوفر على المراكز الصحية استخدام أنواع معينة من الأدوية ذات التكلفة الدوائية العالية .

إلى ذلك ،قدمت المريضة عبارات الشكر والتقدير للطواقم الطبية والتمريضية برئاسة زقوت والذي أجرى لها عملية الحقن مثمنة الدور الكبير الذي تبذله الطواقم الطبية بالمجمع من أجل علاج المرضى والتخفيف عنهم.

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