ثابت: بدأنا تنفيذ خطة متكاملة لتطوير آداء الطلبة هذا العام

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رام الله - دنيا الوطن

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم العالي الدكتور زياد ثابت أن وزارته بدأت بتنفيذ خطة متكاملة تركز على تطوير آداء الطلبة وزيادة التحصيل في المدارس هذا العام في جميع المراحل الدراسية وسيكون هناك تركيز على مرحلة الثانوية العامة للحصول على نتائج أفضل.



جاء ذلك خلال افتتاحه العام الدراسي الجديد والجولة التفقدية في مدرسة فيصل بن فهد الثانوية للبنات بمديرية شمال غزة، ومدرسة يافا الثانوية للبنين شرق غزة بحضور الوكيل المساعد للتعليم العالي د. أيمن اليازوري وعدد من المسؤولين.



وأوضح وكيل الوزارة أنه سيشهد الطلبة والمعلمون في المدارس نقلة نوعية خلال العام الجديد من خلال الخطة التي تم إعدادها بشكل مهني وتركز على جميع المفاصل التعليمية من حيث الأنشطة والمناهج وأساليب التدريس والتقويم.



وأضاف لدينا طاقم إداري وتعليمي مميز استطاع تحقيق نتائج متقدمة في الميدان التعليمي كما حقق نتائج وجوائز على المستوى الاقليمي والدولي ونحن نبني على هذه الإنجازات بهدف خدمة طلبتنا وشعبنا وتطوير التعليم في وطننا.



وأكد ثابت أننا نفتتح العام الجديد بانتظام حوالي 282 ألف طالباً وطالبة على مقاعد الدراسة في 414 مدرسة حكومية، حيث عملت الوزارة بشكل مسبق على تهيئة الأجواء لبدء العام الجديد بشكل مناسب بالرغم من الظروف الصعبة.



وأوضح أنه نبدأ العام الجديد بافتتاح 3 مدارس جديدة وسيكون هناك مشاريع لمدارس جديدة كما تم الانتهاء من تحديد الاحتياجات من معلمين و البدء بإجراءات تعيين معلمين جدد لسد الشواغر الوظيفية و تم التنسيق مع المطابع لتوفير الكتب وجرت عمليات صيانة وتأثيث المدارس بالشكل المطلوب.



وأكد ثابت أنه لدينا حرص على التعاون مع الوزارة في الضفة الفلسطينية وأن تبقى الخطوط مفتوحة مع الضفة حتى تبقى وزارة التعليم عنوان الوحدة ونتمنى أن ينتهي الانقسام بأسرع وقت ممكن.



والتقى وكيل الوزارة خلال الزيارة بالطواقم التعليمية والطلبة مقدماً التهاني والتبريكات لجماهير شعبنا الفلسطيني وطلبتنا وأولياء الأمور وجميع العاملين في السلك التعليمي بمناسبة العام الجديد متمنياً التوفيق والنجاح لطلتنا.