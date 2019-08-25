شؤون فلسطينية

مجدلاني: أمريكا دعت أطراف عربية ودولية لوقف دعم الحكومة الفلسطينية

مجدلاني: أمريكا دعت أطراف عربية ودولية لوقف دعم الحكومة الفلسطينية
الوزير أحمد مجدلاني
رام الله - دنيا الوطن
استهجن عضو اللجنة المركزية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، تهديدات المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات بزعم معاقبة الحكومة بوقف المساعدات عنها في حال لم تدين عملية دوليب غرب رام الله الجمعة الماضية.

وقال مجدلاني، لإذاعة (صوت فلسطين)، الأحد: إن غرينبلات يتحدث وكأن الحكومة مهمتها حماية المستوطنين والاستيطان في الاراضي المحتلة وإدانة من يقوم بمواجهة الإرهاب الاسرائيلي المنظم، مؤكداً أن المستوطنين يشكلون طليعة الارهاب.

وأكد مجدلاني، أن إدارة ترامب لم تترك شيءً لم تستخدمه للضغط على القيادة وفرضت عقوبات جماعية على ابناء شعبنا، لافتاً إلى الضغط والابتزاز السياسي والمالي بكافة أشكاله ودعوتها لأطراف عربية ودولية لعدم تقديم الدعم للحكومة والمؤسسات الفلسطينية.

وأوضح مجدلاني، أن الاستيطان يشكل جزءاً من المنظومة السياسية والعسكرية والأمنية للاحتلال، وأنه مكون رئيسي لكافة الأحزاب الاسرائيلية الحاكمة كنهج ايديولوجي.

وبين أن الإدارة الأمريكية الحالية لا تتبنى الاستيطان والمستوطنين فقط؛ إنما هي أكثر الإدارات تطرفاً وتأخذ مبادرات وتفرض على الحكومة الاسرائيلية اللحاق بها ووصف العلاقة بين أمريكا واسرائيل بأنها أبعد وأكثر من شراكة وتهدف إلى إنهاء القضية الفلسطينية.

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