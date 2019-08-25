شؤون فلسطينية

فتح تُهاجم حماس وتتهمها بحماية المُعتدين على مقر شؤون اللاجئين بالقطاع

فتح تُهاجم حماس وتتهمها بحماية المُعتدين على مقر شؤون اللاجئين بالقطاع
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
استنكرت مفوضية العلاقات الوطنية لحركة فتح، اعتداء مجموعة على مقر دائرة شؤون اللاجئين لمنظمة التحرير الفلسطينية في المحافظات الجنوبية وتخريب وتكسير محتوياته، صباح الأحد.

وقالت المفوضية، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الأحد: "إن ذلك جرى على مرأى ومسمع ورعاية من حركة حماس التي سهلت ووفرت الحماية والدعم للمعتدين"، وفق قولها.

واعتبر البيان، أن "الاعتداء يشكل استمراراً لنهج حماس بالاعتداء على الشرعية والمؤسسات الوطنية من خلال الاعتداء على إحدى مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية والذي يشكل جريمة جديدة لحركة حماس تضاف إلى سلسلة جرائمها التي ارتكبتها ضد الشعب الفلسطيني والشرعية الوطنية"، وفق تعبير البيان.

وأضافت المفوضية: "ليس مستغرباً على من انقض على النظام السياسي الفلسطيني ودمر مؤسسات السلطة الوطنية في المحافظات الجنوبية أن يستمر في محاولاته لاستهداف الشرعية الوطنية المتمثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها"، حسب البيان.

وطالبت المفوضية ببيانها كافة القوى والفصائل والمؤسسات والشخصيات الوطنية للتحرك العاجل وإدانة الاعتداء وتحميل حماس كامل المسؤولية عما جرى باعتبارها سلطة انقلاب الأمر الواقع في المحافظات الجنوبية.

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