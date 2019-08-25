102 مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم عشرات المستوطنين، صباح الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.
وقالت مصادر مقدسية: "إن 102 مستوطنًا اقتحموا الأقصى خلال الفترة الصباحية، وتجولوا في أنحاء متفرقة من باحاته بحماية أمنية مشددة"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).
اقتحم عشرات المستوطنين، صباح الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.
وقالت مصادر مقدسية: "إن 102 مستوطنًا اقتحموا الأقصى خلال الفترة الصباحية، وتجولوا في أنحاء متفرقة من باحاته بحماية أمنية مشددة"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).
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