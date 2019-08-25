102 مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.



وقالت مصادر مقدسية: "إن 102 مستوطنًا اقتحموا الأقصى خلال الفترة الصباحية، وتجولوا في أنحاء متفرقة من باحاته بحماية أمنية مشددة"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).