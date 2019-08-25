العثور على جثة شاب جنوب بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

قال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بان اشارة وصلت لعمليات شرطه محافظة بيت لحم صباح اليوم تفيد بوجود جثة لشاب ملقاة على الارض جنوب بيت لحم وتحركت قوه من الشرطه و النيابه العامه للمكان وباجراءات البحث تمكنت من التعرف على هوية صاحب الجثمان وانها تعود لشاب من سكان بيت لحم يبلغ من العمر 21 عاماً.



وأكد ارزيقات بانه جاري العمل على نقل الجثمان للتشريح واستكمال مجريات التحقيق.