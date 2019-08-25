الفرا يؤكد انتظام 35 ألف طالبٍ وطالبة بمدارس تعليم خان يونس





رام الله - دنيا الوطنأكد الأستاذ عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم بخان يونس، اليوم الأحد الموافق 2019/8/25، انتظام 35 ألف طالبٍ وطالبة بمقاعدهم الدراسية في المدارس الحكومية بالمديرية، جاء ذلك خلال افتتاحه للعام الدراسي الجديد 2019-2020 من مدرسة حيفا الأساسية "أ" للبنات، ورافقه خلال الجولة: محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، و سمير أبو شتات مدير الدائرة الفنية، وحنان الطبش رئيس قسم العلاقات العامة، و أنور شبير قسم العلاقات العامة.وفي كلمته هنأ الفرا مديري ومديرات المدارس والهيئات التدريسية والعاملين في السلك التعليمي والطلبة ببدء العام الدراسي الجديد، متمنياً أن يكون عام خير وبركة وأن تُكلل الجهود بالتميز والتفوق، وحثهم على المزيد من الجد والمثابرة لتبقى خان يونس متربعة على عرش التميز والإبداع، مؤكداً أن المديرية بذلت كافة الجهود البشرية والمادية لبدء العام الدراسي الجديد.واستمع الوفد من مديرة المدرسة ناريمان الأغا إلى استعداداتهم لبدء العام الدراسي واطلع على احتياجاتهم.يذكر أن مديرية خان يونس تضم 47 مدرسة حكومية، و9 مدارس خاصة، و90 روضة أطفال.