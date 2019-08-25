بماذا علقت حركة حماس على سقوط الطائرتين بلبنان؟









رام الله - دنيا الوطندانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في لبنان، العدوان الاسرائيلي على لبنان، من خلال اختراق طائرات الاحتلال المتكرر لسماء لبنان، وتنفيذها لعملياتٍ متكررة.وقالت حركة حماس: "إن سقوط طائرة الاستطلاع المفخخة في حيّ سكنيّ في الضاحية الجنوبية لبيروت، فعلا عدوانيا واستفزازيا من قبل العدو الاسرائيلي، وانتهاكا واضحا لسيادة لبنان.وأكدت الحركة وقوفها إلى جانب لبنان والمقاومة ضد أي اعتداء من قبل الاحتلال الاسرائيلي، بحسب ما جاء على موقع الحركة الالكتروني.