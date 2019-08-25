صور: "المرور" تُؤمن دخول الطلبة للمدارس

رام الله - دنيا الوطنشرعت الإدارة العامة لشرطة المرور بتأمين دخول وخروج الطلاب من المدارس في المفترقات والشوارع الرئيسية بمحافظات قطاع غزة في أول أيام العام الدراسي الجديد.وقال مدير شرطة المرور العميد إيهاب مهنا أن عناصر شرطة المرور انتشرت على مداخل المدارس التي تقع على الشوارع العامة والتي تصلها السيارات بشكل دائم مثل شارع الرشيد وشارع صلاح الدين والشوارع المزدحمة عموماً .وبيّن مهنا أن الهدف من هذا الانتشار تسهيل الحالة المرورية ، وتأمين دخول وخروج الطلاب للحفاظ على أرواحهم ، مشيراً إلى أن تواجد شرطي المرور يعطي انطباعا إيجابياً وشعوراً بالأمان لدى الطلبة.وناشد مهنا السائقين بضرورة توخي الحذر والانتباه أثناء قيادة المركبات بالقرب من المدارس والالتزام بالأنظمة والقانونين المرورية حفاظاً على أرواح وسلامة الطلاب.