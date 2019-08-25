الاحتلال يعتقل ستة مواطنين من الضّفة

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي ستّة مواطنين من محافظات الضّفة الغربية، فجر اليوم الأحد.



وبيّن نادي الأسير الفلسطيني أن الاحتلال اعتقل مواطنين من محافظة أريحا، وهما: إسماعيل اعمر ومحمود شحادة، كما واعتقل المواطنين عزام عمر أبو ليمون وحسن شحادة الشافعي من محافظة طولكرم.



فيما اعتقل المواطن معتز تعامرة من محافظة بيت لحم، وعضو لجنة المتابعة بقرية العيسوية في القدس محمد خضر أبو الحمص.