صور: كهرباء القدس تطلق حملة لمحاربة آفة سرقة التيار الكهربائي

رام الله - دنيا الوطنأطلقت شركة كهرباء محافظة القدس اليوم حملة لمحاربة آفة سرقة التيار الكهربائي في كافة مناطق امتياز الشركة، لما تخلفه هذه الظاهرة من آثار سلبية على كافة مناحي الحياة الاقتصادية، والاجتماعية.وأكدت الشركة في بيان لها أن هذه الحملة تأتي في إطار مكافحة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي لما تشكله هذه الظاهرة من خطر على أمن سلامة المواطنين، هذا بالإضافة إلى الخسائر المادية التي تتكبدها شركة كهرباء القدس على مدار العام، نتيجة لتلك الظاهرة الخطيرة والتي تقدر بنحو 170 مليون شيكل سنويا.وأوضحت الشركة أنها باتت تتكبد خسائر ومبالغ طائلة بسبب السرقات والربط العشوائي من الشبكات، لا سيما في المناطق المصنفة "ج"، الامر الذي يسبب عجزاً كبيراً للشركة، وهذا قد يؤدي إلى قطع التيار الكهربائي عن خطوط الشركة من قبل شركة الكهرباء الاسرائيلية في حال لم تسدد الشركة ما عليها من ديون.وأكدت الشركة أن تلك التصرفات غير المسؤولة التي يقوم بها بعض المستهترين من حيث الربط العشوائي، والتلاعب بالعدادات، وسرقة التيار الكهربائي قد تشكل في كثير من الاحيان تهديداً مباشراً لحياة وسلامة المواطنين والعاملين على شبكات الكهرباء على حد سواء بسبب السرقة أو الربط العشوائي مباشرة من الشبكات، ناهيك عن أنها قد تكون أيضاً سبباً في انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق مختلفة بسبب زيادة الاحمال على الشبكات، وهذا بدوره يزيد من معاناة المواطنين، خصوصاً أننا مقبلون على فصل الشتاء، كما ينعكس على استمرار الشركة في تقديم خدماتها بالشكل المطلوب في مناطق الامتياز.وناشدت الشركة الجهات المسؤولة بما فيها القضائية والأجهزة الأمنية البدء في تطبيق واتخاذ إجراءات فاعلة وأكثر صرامة بحق سارقي التيار الكهربائي مع استمرار تفاقم ظاهرة سرقة التيار الكهربائي والتلاعب بالعدادات والتخلف عن سداد الفواتير في مواعيدها. وشددت الشركة على أنها لن تتهاون في اللجوء إلى القضاء وملاحقة سارقي التيار الكهربائي في مناطق امتياز الشركة للحد من السرقة والتلاعب بعدادات الكهرباء.وبينت الشركة أنها حالياً تقوم بإعادة تأهيل وصيانة الشبكات، وتركيب محولات كهربائية في كافة المناطق لمواجهة ضعف التيار الكهربائي والحد من انقطاعه خلال فترة الشتاء، وكذلك المباشرة بتركيب الشبكات والعدادات الذكية لتلافي أفات السرقات والتعديات والتي قد تؤدي إلى تراجع قدرة الشركة.وثمنت الشركة حرص المواطنين والمشتركين على الشركة والحفاظ عليها، من خلال التزامهم بتسديد فواتيرهم الشهرية في مواعيدها، خصوصاً في ظل التهديدات الإسرائيلية للشركة بقطع أو تقنين التيار الكهربائي عن مناطق الامتياز بسبب تراكم الديون المستحقة عليها لصالح كهرباء إسرائيل.