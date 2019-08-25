العورتاني: مدارسنا في المناطق البدوية والارياف هي نموذج للتعليم المقاوم





رام الله - دنيا الوطنقال مروان العورتاني وزير التربية والتعليم ان مدارسنا في المناطق البدوية والارياف هي نموذج للتعليم المقاوم وان ارادتنا في التطور في التعليم راسخة وثابتة وان ارادة الصمود والتحدي يعكسها اقبال الطلبة والتفوق الذي يحصل عليه ابناءنا رغم كل الظروف والمعيقات، وذلك خلال اعلانه صباح اليوم عن افتتاح العام الدراسي في حفل اقيم بمدرسة بدو الكعابنة الى الشمال من مدينة اريحا بالأغوار الفلسطينية، واشاد الوزير العرتاني بصمود المدرسة واصرار وتطور المدرسة رغم كل المعيقات والعراقيل الاسرائيلية مثمنا كل الجهود التي اسهمت في هذا البقاء ومجددا دعم الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية وحرص القيادة للعملية التربوية وتطويرها، واضاف نحن نمارس حقنا بالتعليم ورغم كل المعاناة نجد الابداع والتفوق والحصول على مراكز متقدمة في المحافل الاقليمية والدولية وقصص نجاحات اكاديمية فلسطينية.ونقل محافظ اريحا والأغوار جهاد ابو العسل تحيات الرئيس وتهنئته للطلبة ببداية العام الدراسي الجديد مشيرا ان المسيرة التعليميبة واحتضان الطلبة المتفوقين وحق المواطن في التعليم هما سلم اهتمام اولويات الرئيس منوها بمنح الرئيس للطلبة المتفوقين والدعم المتواصل للحالات الاجتماعية.ورحب عزمي بلاونة مدير التربية والتعليم ومحمود الجرمي مدير مدرسة بدوا الكعابنة بالوزير معتبرين اعلان بداية العام الدراسي من قبل وزير التربية ومن وسط تجمع بدو الكعابنة هو رسالة دعم للصمود ولاهالي المنطقة مشيدين بكل الجهود التي اسهمت ببقاء وصمود المدرسة.وافتتح الوزير العورتناني مشروع الطاقة الشمسية في مدرسة ذكور العوجا مؤكدا سعي الوزارة وحرصها لان تشمل كل مدارس فلسطين مشيدا بالشراكة والتعاون مع سلطة الطاقة وصندوق الاستثمار ودعم الاصدقاء الاوروبيين في هذلا المجال ومشيرا الى وجود 14 مدرسة في الاغوار تستفيد من هذا المشروع وان عدد المدارس التاي استفادت من المشروع في مختلف مناطق فلسطين 450 مدرسة,وتحدث ايمن اسماعيل نيابة عن سلطة الطاقة مؤكدا حرص اهتمام السلطة بالطاقة وخاصة النظيفة واالاستفادة من الوراد الطبيعية مشيدا بالمشروع القائم مع وزارة التربية والتعليم ليشمل مدارس الوطنوفي مدرسة هشام بن عبد الملك وسط مدينة اريحا اعلن الوزير العورتاني عن استحداث وحدتين للتعليم المهني مؤكد حرص الوزارة على تنميط التعليم وعلى ان يواكب التعليم والتدريب والتأهيل سوق العمل واحتياجاته.وحضر افتتاح العام الدراسي وانطلاقة مشروع الطاقة الشمسية واستحداث التتعيلم المهني نائل ابو العسل امين سر حركة فتح اقليم اريحا والأغوار والعقيد ثابت السعدي مدير شرطة المحافظة وسالم غروف رئيس بلدية اريحا وصلاح فريجات رئيس بلدية العوجا ومسيةن سلامة مديرة الثقافة وممثلي الاجهزة الامنية والمدنية بالمحافظة.