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مقتل وإصابة 12 مدنياً بتفجير بمحافظة كركوك العراقية

مقتل وإصابة 12 مدنياً بتفجير بمحافظة كركوك العراقية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك شمالي العراق، بأن قضاء داقوق التابع للمحافظة تعرض، اليوم الأحد، إلى قصف بقذائف الهاون أسفر عن سقوط 12 مدنياً بين قتيل وجريح.

وأوضح المصدر، أن القصف تسبب في مقتل خمسة أشخاص على الأقل وجرح سبعة آخرين، جميعهم من المدنيين، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

من جهته، استنكر زعيم الجبهة التركمانية، أرشد الصالحي، القصف الذي تعرضت له منطقة داقوق وقال: "إن ما حصل من هجوم غادر على الشباب في مرقد الإمام زين العابدين في قضاء داقوق، ليس حادثة اعتباطية، بل هادفة لأمر معين ومعروف سلفا".

وأضاف: "لا نريد أن نستبق الأحداث قبل التأكد من الواقفين والداعمين لهذه الجريمة، فاستهداف قضاء داقوق سياسي بامتياز، لإحداث خلخل أمني وفرض إرادات سياسية".

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