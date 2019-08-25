دولي

مسؤول إيراني: إسرائيل لم تستهدف أهدافاً إيرانية في سوريا

مسؤول إيراني: إسرائيل لم تستهدف أهدافاً إيرانية في سوريا
رام الله - دنيا الوطن
نفى مسؤول إيراني اليوم الأحد، أن تكون غارات إسرائيل قد استهدفت أهدافا تابعة للجمهورية الإسلامية في سوريا الليلة الماضية.

وقال محسن رضائي، أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، في تصريحات لوكالة (إيلنا) الايرانية: "إسرائيل وأمريكا لا تملكان الجراة في مهاجمة المواقع الايرانية"، مفندا مزاعم إسرائيل بضرب مواقع ايرانية، واصفا إياها بأنها كاذبة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأوضح رضائي، أن المقاتلين في سوريا والعراق، سيردون قريبا على العدوان الاسرائيلي، لافتا إلى أن الإجراءات الأمريكية الاسرائيلية المشتركة في سوريا والعراق، تعارض القانون الدولي، وأن المقاتلون سيردون عليها قريبا.

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