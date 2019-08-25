العثور على جثة شاب عليها آثار تعذيب ببيت لحم

قال العقيد لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية: "إن إشارة وصلت لعمليات شرطه محافظة بيت لحم صباح اليوم، تفيد بوجود جثة لشاب ملقاة على الارض جنوب بيت لحم".

وأضاف في تصريح له: "تحركت قوة من الشرطة والنيابة العامة للمكان، وبإجراءات البحث تمكنت من التعرف على هوية صاحب الجثمان وانها تعود لشاب من سكان بيت لحم يبلغ من العمر21 عاما". وأكد ارزيقات، بأنه جاري العمل على نقل الجثمان للتشريح واستكمال مجريات التحقيق.



وكان الهلال الاحمر الفلسطيني، قد أفاد أنه تم العثور على جثة شاب، اليوم الأحد، قرب مستوطنة (دانيال) المقامة على أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم.



وأوضح مصدر طبي في الهلال الأحمر في بيت لحم، ان طواقم الهلال، عثرت على جثة شاب (28 عاما)، جنوب بيت لحم، وتبدو عليها آثار تعذيب، وجرى نقلها إلى مستشفى بيت جالا الحكومي، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



رام الله - دنيا الوطن