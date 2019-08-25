الشرطة تؤمن الطرق للطلبة مع بداية العام الدراسي الجديد



واضافت ان الشرطة الفلسطينية ومن خلال ادارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة وبالتنسيق مع الادارات المتخصصة بالشرطة تقدم سنويا العديد من المحاضرات التوعوية التي تشمل في مقامها الاول استخدام وعبور الطريق بشكل آمن لرفع وعي الطلبة اثناء ذهابهم وايابهم من المدارس، كما تتناول المحاضرات مجمل من مواضيع الثقافة الامنية للطلبة كالتوعية من التدخين والمخدرات والاجسام المشبوهة وكيفية التعاطي مع الغرباء والاساليب الصحيحة في استخدام الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.



وأكدت الشرطة، أنها على متابعة وسائل النقل المستخدمة في نقل الطلبة وفحص قانونيتها وضبط المركبات المخالفة خاصة التي تنقل اعداد من الركاب يفوق عن المقرر له لهذه المركبة مما يعرض حياة الطلبة والركاب الى الخطر وتناشد اولياء الامور الى التاكد من قانونية وسلامة المركبة التي يتم نقل ابنائهم بها الى المدراس والابلاغ عن المركبات المخالفة بالاتصال مباشرة عبر هاتف الشرطة المجاني 100 او من خلال تطبيق ( الشرطة الفلسطينية) على الهواتف الذكية، لمتابعتها وضبط المخالفين بهدف تعزيز وجود مركبات آمنة لنقل الطلبة.



وذكرت ادارة العلاقات العامه و الاعلام بالشرطة، انه وبناء على الخطة السنوية لتأمين الطلبة اثناء توجههم الى مدارسهم، انتشر عناصر الشرطة منذ ساعات الصباح الباكر لتأمين الطرق على المفترقات خاصة القريبة من المدارس واستقبلتهم بالحلوى لتشجيعهم لخوض سنة دراسية جديدة بجهد وعزيمه وترسيخ الشعور بالامن والامان على الطرقات.