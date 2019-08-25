إسرائيل تُغلق مجالها الجوي بالجولان وتُنفذ غارات وهمية بلبنان

رام الله - دنيا الوطن

قررت السلطات الإسرائيلية، الأحد، إغلاق المنطقة الجوية فوق هضبة الجولان السورية المحتلة في وجه حركة الطيران، وذلك حتى نهاية الشهر الجاري.





وأعلنت إسرائيل، وفق (سكاي نيوز عربية)، أن قرار الإغلاق سيسير حتى نهاية الشهر الجاري، وتحديداً يوم 31 آب/أغسطس الجاري.





وفي السياق، قال موقع (روسيا اليوم): إن الطيران الحربي الاسرائيلي، نفذ صباح اليوم الأحد، غارات وهمية، في أجواء مدينة صيدا بلبنان.



وأوضح الموقع، أن طائرة استطلاع اسرائيلية أخرى حلقت في أجواء ضاحية بيروت الجنوبية.



يشار إلى أن الطيران الحربي الاسرائيلي، استهدف عدة أهداف ايرانية في العاصمة السورية دمشق، فيما ردت الدفاعات الجوية السورية.



يذكر أن وكالة (رويترز) للأنباء، أكدت سقوط طائرتيْن مسيرتيْن إسرائيليْن، فجر اليوم الاحد، في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية، بيروت.

