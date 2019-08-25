قوات الاحتلال تُصادر مركبة للأسير حسين عبيات

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رام الله - دنيا الوطن

صادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مركبة للأسير حسين عاطف عبيات، في بيت لحم، فيما اندلعت مواجهات في بيتونيا غرب رام الله، وكفر قدوم شرق قلقيلية.



تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالاتها في صفوف المواطنين في الضفة الغربية، فقد اعتقلت فجر اليوم الأحد 5 مواطنين من مناطق مختلفة في الضفة والقدس.



وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي في أريحا اعتقلت اسماعيل أعمر، ومحمود شحادة بعد اقتحام منازلهم.



إلى ذلك، اعتقل جنود قوات الاحتلال في بيت لحم معتز عطية التعمري بعد اقتحام منزله.



وفي سياق متصل، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة سلواد شرق رام الله واعتقلت محمد عزام زغلول حامد.



وفي الوقت ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي رئيس لجنة الدفاع عن العيساوية شرق القدس المحتلة الناشط محمد خضر أبو الحمص.