الحوثيون يستهدفون مطار أبها بطائرة مُسيرة

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت جماعة (أنصار الله) الحوثية، استهداف مطار أبها جنوب غرب السعودية بطائرات مسيرة من طراز قاصف، وفق قناة المسيرة اليمنية.



وأوضحت القناة، التابعة للجماعة، الأحد، ان "سلاح الجو المسير ينفذ عدة هجمات بطائرات قاصف 2k على مطار أبها الدولي"، مشيراً إلى أن "الهجمات استهدفت برج الرقابة فى المطار وكانت الإصابة مباشرة".

وأضاف المتحدث إن الهجمات على المطار تسببت في تعطيل الملاحة الجوية في المطار"، لافتا إلى "استمرار العمليات"، فيما ولم يصدر تأكيد لذلك من السلطات السعودية.