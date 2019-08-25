الطيران الحربي الاسرائيلي ينفذ غارات وهمية في مدينة صيدا

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد موقع (روسيا اليوم)، بأن الطيران الحربي الاسرائيلي، نفذ صباح اليوم الأحد، غارات وهمية، في أجواء مدينة صيدا بلبنان.



وأفاد الموقع ذاته، بأن طائرة استطلاع اسرائيلية أخرى حلقت في أجواء ضاحية بيروت الجنوبية.



يشار إلى أن الطيران الحربي الاسرائيلي، استهدف عدة أهداف ايرانية في العاصمة السورية دمشق، فيما ردت الدفاعات الجوية السورية.



يذكر ان وكالة (رويترز) للأنباء، أكدت سقوط طائرتيْن مسيرتيْن إسرائيليْن، فجر اليوم الاحد، في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية، بيروت.



ونقلت الوكالة، عن قيادي في حزب الله، قوله: "إن المسيّرة الأولى سقطت دون أن تنفجر"، فيما نقلت وسائل إعلام مقرب من الحزب، عن شهود عيان أن الحزب سيرط عليها.



وأضاف القيادي: "إن الطائرة المسيّرة الثانية، سببت أضراراً لدى تحطمها قرب المركز الاعلامي لحزب الله"، متابعا بقوله: "إن السكان سمعوا صوت انفجار في الضواحي".



بدورها، قالت وكالة (سبوتنيك) الروسية: إن الطائرة المسيرة التي أسقطت في منطقة معوض في ضاحية بيروت الجنوبية، فجر يوم الأحد، هي طائرة استطلاع إسرائيلية صغيرة، لديها مهمات عسكرية لزرع عبوات ناسفة، ومجهزة لتنفيذ عمليات اغتيال.