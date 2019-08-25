اعتقال فتى فلسطيني في مدينة البيرة بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فتى فلسطيني (14 عاما)، في مستوطنة (بسغوت وكخاف يعقوب) بمدينة البيرة، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن، بحسب ما جاء على موقع (0404) الاسرائيلي.
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اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فتى فلسطيني (14 عاما)، في مستوطنة (بسغوت وكخاف يعقوب) بمدينة البيرة، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن، بحسب ما جاء على موقع (0404) الاسرائيلي.
ويشار إلى أنه تم تنفيذ عملية تفجير عبوة ناسفة، وقعت يوم الجمعة، في منطقة (دوليب) برام الله والتي اسفرت عن مقتل مستوطنة اسرائيلية واصابة والدها وشقيقها.
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