أول تعليق من حزب الله على اسقاط طائرتين إسرائيليتين جنوب لبنان

رام الله - دنيا الوطن

قال مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله، محمد عفيف: إن الانفجار الذي وقع في الضاحية الجنوبية فجر اليوم حقيقي، مشيراً إلى أن الحزب لم يسقط أي طائرة.





وأضاف عفيف، وفق وكالة (الرأي): "الرد سيكون في كلمة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في بلدة العين عصر اليوم، والطائرة الأولى سقطت دون أن يحدث أضراراً، والطائرة الثانية كانت مفخخة وانفجرت وتسببت بأضرار جسيمة في مبنى المركز الإعلامي التابع لحزب الله في الضاحية الجنوبية".



وتابع: "طائرة الاستطلاع الأولى التي لم تنفجر، وهي في عهدة الحزب الذي يعمل على تحليل خلفيات تسييرها والمهمات التي حاولت تنفيذها".



