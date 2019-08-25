أول تعليق من حزب الله على اسقاط طائرتين إسرائيليتين جنوب لبنان
رام الله - دنيا الوطن
قال مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله، محمد عفيف: إن الانفجار الذي وقع في الضاحية الجنوبية فجر اليوم حقيقي، مشيراً إلى أن الحزب لم يسقط أي طائرة.
وأضاف عفيف، وفق وكالة (الرأي): "الرد سيكون في كلمة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في بلدة العين عصر اليوم، والطائرة الأولى سقطت دون أن يحدث أضراراً، والطائرة الثانية كانت مفخخة وانفجرت وتسببت بأضرار جسيمة في مبنى المركز الإعلامي التابع لحزب الله في الضاحية الجنوبية".
وتابع: "طائرة الاستطلاع الأولى التي لم تنفجر، وهي في عهدة الحزب الذي يعمل على تحليل خلفيات تسييرها والمهمات التي حاولت تنفيذها".
يذكر ان وكالة (رويترز) للأنباء، أكدت سقوط طائرتيْن مسيرتيْن إسرائيليْن، فجر اليوم الاحد، في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية، بيروت.
ونقلت الوكالة، عن قيادي في حزب الله، قوله: "إن المسيّرة الأولى سقطت دون أن تنفجر"، فيما نقلت وسائل إعلام مقرب من الحزب، عن شهود عيان أن الحزب سيرط عليها.
وأضاف القيادي: "إن الطائرة المسيّرة الثانية، سببت أضراراً لدى تحطمها قرب المركز الاعلامي لحزب الله"، متابعا بقوله: "إن السكان سمعوا صوت انفجار في الضواحي".
ونقلت الوكالة، عن قيادي في حزب الله، قوله: "إن المسيّرة الأولى سقطت دون أن تنفجر"، فيما نقلت وسائل إعلام مقرب من الحزب، عن شهود عيان أن الحزب سيرط عليها.
وأضاف القيادي: "إن الطائرة المسيّرة الثانية، سببت أضراراً لدى تحطمها قرب المركز الاعلامي لحزب الله"، متابعا بقوله: "إن السكان سمعوا صوت انفجار في الضواحي".
بدورها، قالت وكالة (سبوتنيك) الروسية: إن الطائرة المسيرة التي أسقطت في منطقة معوض في ضاحية بيروت الجنوبية، فجر يوم الأحد، هي طائرة استطلاع إسرائيلية صغيرة، لديها مهمات عسكرية لزرع عبوات ناسفة، ومجهزة لتنفيذ عمليات اغتيال.
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