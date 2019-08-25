صور: "المكتب الحركي المركزي" يهنيء الصحفيين العائدين من تأدية فريضة الحج









رام الله - دنيا الوطننظم المكتب الحركي المركزي للصحفيين بحركة فتح الأقاليم الجنوبية عدة زيارات للزملاء الصحفيين الذين أدوا فريضة الحج هذا العام.وشملت الزيارات الصحفي الكبير محمد الباز والأستاذ رأفت القدرة مدير عام تلفزيون فلسطين في المحافظات الجنوبية والصحفي معين شلولة والأستاذ حسام عواد عضو البعثة الإعلامية.وشارك في الزيارات الدكتور تحسين الاسطل نائب نقيب الصحفيين والأستاذ ناصر عطالله عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للكتاب والأدباء وعلا كساب وميسون كحيل وسامح الجدي ولؤي الغول وهاني الأغا أعضاء المكتب الحركي المركزي، وسميرسكيك وبشير الجرو وماهر العفيفي أعضاء المكاتب الفرعية.وهنأ المكتب الحركي المركزي للصحفيين الزملاء بتأديتهم فريضة الحج، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.وفي ختام الزيارات قدم المكتب الحركي دروع تقديرية للزملاء الصحفيين.