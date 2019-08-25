بدء صرف المنحة القطرية عبر فروع مكاتب البريد بغزة

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رام الله - دنيا الوطن

بدأت، مكاتب البريد في قطاع غزة، صباح اليوم الاحد، بصرف الدفعة المالية القطرية، لـ100 ألف أسرة فلسطينية، بواقع 100 دولار لكل اسرة.



وستتم عملية توزيع المساعدات النقدية عبر مكاتب البريد التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في محافظات قطاع غزة، وفق الآلية التي وضعتها وزارة الاتصالات لتسليم المستفيدين، وفق الترتيب الأبجدي للأسماء.



وكان السفير القطري محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، وصل فجر الجمعة، قطاع غزة عبر معبر بيت حانون/ ايرز، حيث التقى بقيادة حركة حماس، وعلى رأسهم إسماعيل هنية.