حماس للأمم المتحدة: تصريحات غوتيرش تتناقض مع المواثيق الدولية

رام الله - دنيا الوطن

رد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران، على تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش بشأن طلبه تسليم الجنود الإسرائيليين في غزة دون قيد أو شرط.





وقال بدران، وفق وكالة (الرأي): "تصريح الأمين العام للأمم المتحدة حول أسرى الاحتلال لدى المقاومة مثير للاستنكار والاستهجان وهو يتناقض مع المواثيق الدولية التي تعطينا الحق في المقاومة والدفاع عن شعبنا".







وأضاف بدران: "ماذا عن آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال والذين أمضى بعضهم أكثر من ثلاثين عاماً إضافة إلى النساء والاشبال والإداريين، وهؤلاء أبطال الحرية هم المطلوب الاهتمام بأمرهم والدعوة لإطلاق سراحهم".



