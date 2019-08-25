حماس للأمم المتحدة: تصريحات غوتيرش تتناقض مع المواثيق الدولية
رام الله - دنيا الوطن
رد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران، على تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش بشأن طلبه تسليم الجنود الإسرائيليين في غزة دون قيد أو شرط.
وقال بدران، وفق وكالة (الرأي): "تصريح الأمين العام للأمم المتحدة حول أسرى الاحتلال لدى المقاومة مثير للاستنكار والاستهجان وهو يتناقض مع المواثيق الدولية التي تعطينا الحق في المقاومة والدفاع عن شعبنا".
وأضاف بدران: "ماذا عن آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال والذين أمضى بعضهم أكثر من ثلاثين عاماً إضافة إلى النساء والاشبال والإداريين، وهؤلاء أبطال الحرية هم المطلوب الاهتمام بأمرهم والدعوة لإطلاق سراحهم".
يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، طالب حركة حماس بالإفراج عن الجنود الإسرائيليين المحتجزين لديها دون "قيد أو شرط".
جاء ذلك، خلال لقاء غوتيرش، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، بوالد الجندي الإسرائيلي هدار غولدين، المُحتجز لدى المقاومة في غزة، وفق (i24news) الإسرائيلي.
وقال غوتيريش في اللقاء، إنه سيُوّجه مبعوثه إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، بالعمل بروح قرار الأمم المتحدة رقم 2474، الذي يُطالب بإطلاق سراح المُحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، كشرط لأي اتفاق.
وأكد غوتيريس على ضرورة إعادة الجنود الإسرائيليين دون قيد أو شرط، مضيفًا أنه سيتم تضمين قضيتهم من هذه اللحظة، في كل تقرير يبحث الوضع في قطاع غزة.
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