كاتس عن قصف سوريا أمس: استهدفنا رأس الحية

رام الله - دنيا الوطن

علق وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، على قصف الطيران الحرب لأهداف إيرانية بسورياً، قائلاً: "استهدفنا رأس الحية".





وأوضح كاتس، وفق تلفزيون (i24news) الإسرائيلي، أن الطيران الإسرائيلي عمل الليلة الماضية على ضوء حقيقة أن ثمة عملية واسعة النطاق يتم الإعداد لها لضرب أهداف إسرائيلية من الجو.

وفي حديثه عن عملية التفجير التي وقعت الجمعة في منبع دوليف في حيط رام الله بالضفة الغربية والتي قتلت جراءها صبية إسرائيلية وأصيب شقيقها ووالدها بجراح، قال الوزير كاتس: إن "الرئيس الفلسطيني محمود عباس يضعف نفسه بنفسه من خلال عدم شجبه جريمة القتل التي وقعت الجمعة في دوليف بينما يدفع الأموال للقتلة الذين يتم اعتقالهم".وتابع كاتس: "نحن نقتلع كل ما تحاول حماس أن تزرعه في الضفة الغربية، وبفضل تواجد الجيش الإسرائيلي هناك لم تتمكن حماس حتى الآن من السيطرة على الضفة الغربية".