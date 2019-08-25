دولة: دعم وتطوير المدارس وجودة التعليم أظهرت تقدماً واضحاً في نتائج الطلبة





رام الله - دنيا الوطنأظهرت نتائج الثانوية العامة "التوجيهي " تقدما واضحا من حيث مستويات الجودة فى العملية التعليمية في مدارس بيتونيا ككل والحكومية على وجه الخصوص .حول اهمية دعم العملية التعليمية في مدارس المدينة مع انطلاق العام الدراسي الجديد يقول رئيس البلدية ربحي دولـة أن مدارس بيتونيا لديها بنية تحتية ممتازة وحازت على نقلة نوعية فضلاً عن نجاحها فى تجنب أوجه القصور فى العملية التعليمية، إضافة الى الكادر التعليمي المميز من مدرسين ومدراء مدارس التي تحظى بهم المدينة ، وما علينا سوى دعمهم الى أبعد حد ممكن حتى إيصال رسالتهم على أكمل وجه في تنمية قدرات أبنائنا في كافة المستويات العلمية والانشطة التي تُميز مدارسنا طيلة العام الدراسي .وفي هذا العام تميزت مدارس بيتونيا في نسبة متقدمة في الناجحين بامتحان الثانوية العامة من حيث المعدلات الخالصة بكل طالب .ويضيف دولـة "منذ بداية استلامنا للمجلس البلدي وضعنا تصوراً واضحاً لانجاح العملية التعليمية وقمنا بالتركيز على أهم تلك العوامل من أجل معالجة القصور فيها أهمها حالة البنية التحتية وحجم الفصول ومعدلات التسرب من المدرسة وغيرها".وقال " يجب أن تكون الأولوية القصوى لأى نظام تعليمي أن يستفيد منه الجميع.واوضح دولة ان لدينا في مدارس المدينة مرافق متعددة من مختبرات للعلوم، والحاسوب، ومكتبات، وملاعب، وساحات.وأكد دولة دعم البلدية الكامل من أجل تحسين البيئة المدرسية والبنية التحتية لكافة المدارس.وشدد دولة على أن المشروعات الخدمية التى تشهدها المدينة كبناء المدارس وبدء العمل في دائرة للسير ومكتب للداخلية بالإضافة إلى وسائل الترفيه يعني أننا نسير في الاتجاه الصحيح خدمةً لأبناء شعبنا ، مؤكداً أن الاولوية في المدينة هي دعم التعليم ، فالمدارس عليها مسؤوليات ونحن علينا جم المسؤوليات وتوفير بيئة صحية تعليمية جيدة كي نُخرج جيل قادر على الامساك بزمام الامور والذهاب بنا نحو التحرر والبناء والخلاص من الاحتلال وتبعاته.