شؤون فلسطينية

العمادي: حماس وإسرائيل ليس لديهما رغبة في خوض حرب جديدة

العمادي: حماس وإسرائيل ليس لديهما رغبة في خوض حرب جديدة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس اللجنة القطرية لإعادة اعمار قطاع غزة، السفير محمد العمادي، أن حركة حماس وإسرائيل ليس لديهما رغبة في خوض حرب جديدة على الرغم من تصاعد العنف.

وقال العمادي، وفق وكالة (رويترز) للأنباء: "الطرفان ملتزمان بالتهدئة وليس لديهما أي نية للحرب بتاتاً، ولا يوجد نية لدى الطرفين للحرب لكن هناك قلة بالأموال والأوضاع الإنسانية سيئة، لو ارتاح الناس هنا ماليا فإن شبح الحرب سيزول بالكامل".

وضخت قطر في السنوات الماضية أكثر من مليار دولار في مشروعات إغاثة في قطاع غزة الذي يعاني من ارتفاع في معدلات الفقر والبطالة. وقال العمادي إن إسرائيل وافقت على أعمال قطر في القطاع.

وأكد العمادي، أن بلاده، مستمرة في دعم الشعب الفلسطيني والقطاعات الهامة والحيوية في قطاع غزة، وذلك خلال وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء وتجهيز مركز لغسيل الكلى شمال قطاع غزة، وفق بيان أصدرته اللجنة القطرية.

وأوضح العمادي، أن المشروع "سيقام على أرض بمساحة 550 متر مربع، مكون من ثلاثة طوابق، بتكلفة إجمالية بلغت 1.7 مليون دولار أمريكي".

ولفت إلى أنه "سيقدم خدمة غسيل الكلى بحيث يشمل نحو 40 سريرا وجهازا لغسيل الكلى ويقدم خدماته على أعلى المواصفات العالمية".

وأكد أن بلاده تأمل من خلال إنجاز هذا المشروع "تحسين الخدمات المقدمة لمرضى الكلى وضمان استمرارية تقديم الخدمات لهم".

وأعلن السفير العمادي، الجمعة، أن اللجنة القطرية ستبدأ، اليوم الأحد، صرف مساعدات نقدية لـ 100 ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة، بواقع 100 دولار أمريكي، لكل أسرة.

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