كوريا الجنوبية تبدأ مناورات عسكرية استعداداً لهجوم يابانيّ محتمل

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رام الله - دنيا الوطن

بدأت كوريا الجنوبية الأحد مناورات عسكرية تستمر يومين للتدرب على الدفاع عن جزر متنازع عليها قبالة سواحلها الشرقية ضد هجوم ياباني غير مرجح حدوثه، ما قد يساهم في تأجيج التوتر بين الجارتين الآسيوتين.



وتأتي المناورات السنوية بعد أيام من إلغاء سيول اتفاقا لتبادل المعلومات مع طوكيو بسبب الخلاف بين البلدين حول استخدام اليابان لكوريين كعمالة قسرية خلال الحرب العالمية الثانية.



وقالت البحرية الكورية الجنوبية في رسالة نصية إن المناورات التي تستمر يومين ستشمل السفن الحربية والطائرات، من دون اعطاء مزيد من التفاصيل.



وأضافت أن المناورات التي أعيد تسميتها "التدريب على الدفاع عن منطقة بحر الشرق" ستعزز تصميم الجيش على الدفاع عن جزر دوكدو والمنطقة المحيطة ببحر اليابان.



وفي حين يعد حصول هجوم ياباني أمرا غير مرجح الى حد كبير، فقد بدأت كوريا الجنوبية بإجراء هذه التدريبات العسكرية للمرة الأولى عام 1986 لمرتين في العام، عادة في شهري حزيران وكانون الأول.



وتأتي التدريبات المتأخرة هذا العام مع استمرار التوتر مع اليابان المجاورة.