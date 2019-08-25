تركيا: انطلاق "مركز العمليات المشترك" مع واشنطن للمنطقة الآمنة شمال سوريا

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قوله إن مركز العمليات التركية الأميركية المشتركة بشأن إقامة وإدارة منطقة آمنة في شمال شرق سوريا بدأ عملياته بشكل كامل بحسب ما نقلت وكالة الأناضول للأنباء.



ونقلت الوكالة عن أكار قوله "مركز العمليات المشتركة بدأ العمل بكامل طاقته. قيادة المركز ستكون بجنرال أميركي وجنرال تركي".



من جهته، قال الكوماندر شون روبرتسون المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن جنرالين أحدهما أميركي والآخر تركي قاما السبت بأول مهمة استطلاع جوية مشتركة فوق شمال شرق سوريا.



ولفت روبرتسون الى إن الطلعة الاستطلاعية ومركز التنسيق المشترك الذي تم انشاؤه الأسبوع الماضي " يثبتان الالتزام بمعالجة المخاوف الأمنية المشروعة لتركيا بشأن حدودها الجنوبية" وسيساعدان على ضمان "الأمن في شمال شرق سوريا حتى لا يتمكن تنظيم الدولة الإسلامية من الظهور من جديد".



وكانت تركيا والويات المتحدة قد اتفقتا على إقامة مركز العمليات المشتركة للمنطقة المقترحة على الحدود مع شمال شرق سوريا لكن الاقتراح لم يتضمن تفاصيل بشأن عمق المنطقة أو الهيكل القيادي للقوات التي ستعمل هناك.



وهناك خلاف بين أنقرة وواشنطن بشأن خططهما لمنطقة شمال شرق سوريا حيث تشكل وحدات حماية الشعب الكردية المكون الرئيسي للقوات التي تدعمها الولايات المتحدة والتي تحارب تنظيم الدولة الإسلامية.