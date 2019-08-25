مجدلاني: صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية غداً ونحذر حماس من إجراءاتها بغزة

رام الله - دنيا الوطن

قال وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني: إن مخصصات الأسر الفقيرة ستصرف غداً الاثنين في جميع محافظات الوطن، مشيراً إلى أن الوزارة قررت صرف الدفعة رغم اجراءات حركة حماس بمنع عمل اللجنة المكلفة من الوزارة في غزة.







وحذر مجدلاني، في تصريح صحفي، وفق وكالة الأنباء (وفا)، حماس من الاستمرار في إجراءاتها واعاقتها لعمل موظفي الوزارة بغزة، قائلاً: "ما بعد صرف الدفعة ستكون لنا إجراءات وخطوات ملموسة في حال استمرت حماس وأجهزتها الأمنية في سياستها وإجراءاتها".



وأضاف مجدلاني: "سندير برنامج التحويلات النقدية وكافة البرامج الموجهة للمحافظات الجنوبية بشكل مباشر من مقر الوزارة في رام الله، وسنقوم بمراجعة شاملة لكافة قوائم المستفيدين لضمان العدالة والانصاف والنزاهة والشفافية في الاستهداف، بعيدا عن تسييس المساعدات الذي تمارسه حركة حماس"، وفق تعبيرهيذكر أن هذه الدفعة تشمل 105 آلاف أسرة منها حوالي 70 ألف أسرة في قطاع غزة (66% من المستفيدين)، و35 ألف أسرة في المحافظات الشمالية (34%) من المستفيدين.وتبلغ قيمة هذه الدفعة حوالي 125 مليون شيقل، منها حوالي 94 مليون شيقل للأسر الفقيرة في قطاع غزة أي ما نسبته 75% من مجمل قيمة الدفعة.