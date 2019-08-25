شؤون فلسطينية

صور: الفنان محمد عساف بأضخم الحفلات الفنية في مدينة روابي

صور: الفنان محمد عساف بأضخم الحفلات الفنية في مدينة روابي
رام الله - دنيا الوطن
أحيا محبوب العرب الفنان محمد عساف حفلاً جماهيرياً كبيرا ، بمدينة روابي في فلسطين، ليكون هذا الحفل من اضخم الحفلات الفنية التي احياها في فلسطين وخارجها ، حيث توافد الجمهور لمدينة روابي بأعداد غفيرة من كافة المدن الفلسطينية لحضور الحفل الغنائي الكبير.

وعلى مدار ساعتين قدم الفنان محمد عساف عدد كبير من اعماله الغنائية منها ما هو قديم ، فيما حظي جمهوره بالاستماع لأعماله التي اطلقها مؤخرا ليشهد حفل روابي ميلاد عدد من الاعمال الغنائية الجديدة ، ليطلقها خلال هذا الحفل تقديرا منه لهذا الجمهور الذي وصفه بالمحب للفرح والداعم له في كافة حفلاته ، ليشعل هذا الجمهور الكبير الحماس وتفاعلهم مع محبوب العرب، منذ اللحظة الأولى لدخول المسرح.

فكانت البداية بأغنية "انا دمي فلسطيني " ثم تابع بعد ذلك بتقديم "مكانك خالي " و" عللومة عللومة " ليقدم اغنية للفنان مارسيل خليفة " منتصب القامة أمشي " و" الدحية " و"علي الكوفية" التي اشعلت حماس الجمهور في مسرح روابي ، و"يا طير الطاير " ليقدم بعد ذلك مدلة من الاغنيات الفلسطينية بداها باغنية " فلسطين يا امي ويا روحي " و" علّي راياتك علّي " و" وين ع رام الله " ليغني للفنان جورج وسوف اغنية " يا بياعين الهوى " ليقدم بعد ذلك مفاجاة الحفل من خلال  اغنية " الهوارة " والتي نظمت كلماتها بحب فلسطين واهلها ، ليشعل المسرح من جديد باغنية "البداوية" ليعاود ويقدم مدلة من ابرز الاغنيات الثورية والحماسية منها  " هبت النار والبارود غنى  " و " ذلوا ذلوا ما ذلينا وتعلينا " واغنية " بدك عناية " من البوم ما وحشناك " واغنية " لوين بروح " ليكون جمهور روابي حاضرا بقوة مع احدث اعماله الغنائية من خلال اغنية " بصراحة " ليكون الختام مع هذا الجمهور الذي ردد معه كل ما قدمه من اغنيات على مدى ساعتين  بأغنية  " بكتب اسمك يا بلادي "

وخلال الحفل وجه الفنان محمد عساف التحية لاهل القدس ولغزة الحب والتحية والسلام كما شكر كل من حضر هذا الحفل رغم الظروف والصعوبات على الحواجز ، ليخص بالتحية لكافة الاسرى في سجون الاحتلال ، كما رحب بام الاسرى ام ناصر التي حرصت على حضور الحفل رغم ان ابنائها الثلاثة اسرى في سجون الاحتلال ، ليحمل الحفل رسالة الفرح للشعب الفلسطيني ورسائل الصمود وان القدس ستبقى عربية وعاصمة فلسطين الابدية .

ليكتب جمهور الفنان محمد عساف في هذا الحفل الفني الكبير ان محبوبهم  واحد من أهم نجوم المسرح في الوطن العربي ،ليلتقي محبيه من جديد ضمن جولته التي يبدأها في الرابع من شهر تشرين اول 2019 في الولايات المتحدة الامريكية وحتى الثالث عشر من ذات الشهر .












أخبار ذات صلة

بدء صرف المنحة القطرية عبر فروع مكاتب البريد بغزة

بدء صرف المنحة القطرية عبر فروع مكاتب البريد بغزة

حماس للأمم المتحدة: تصريحات غوتيرش تتناقض مع المواثيق الدولية

حماس للأمم المتحدة: تصريحات غوتيرش تتناقض مع المواثيق الدولية

حمدونة: (220) أسير طفل يحرمون من الالتحاق بالعام الدراسي الجديد

حمدونة: (220) أسير طفل يحرمون من الالتحاق بالعام الدراسي الجديد

القائمة المشتركة تُعلق على امكانية الانضمام لحكومة غانتس

القائمة المشتركة تُعلق على امكانية الانضمام لحكومة غانتس

&#34;قسطرة قلبية&#34;عاجلة لانقاذ حياة مولود يعاني من انعكاس في شرايين القلب بالشفاء

"قسطرة قلبية"عاجلة لانقاذ حياة مولود يعاني من انعكاس في شرايين القلب بالشفاء

عيسى يطالب بضرورة بذل الجهود الدبلوماسية لحماية التعليم بالقدس

عيسى يطالب بضرورة بذل الجهود الدبلوماسية لحماية التعليم بالقدس

&#34;زواج البركة&#34;.. مبادرة مثيرة للجدل بغزة وصاحبها يكشف لـ&#34;دنيا الوطن&#34; أسرارها وشروطها

"زواج البركة".. مبادرة مثيرة للجدل بغزة وصاحبها يكشف لـ"دنيا الوطن" أسرارها وشروطها

دولة: دعم وتطوير المدارس وجودة التعليم أظهرت تقدماً واضحاً في نتائج الطلبة

دولة: دعم وتطوير المدارس وجودة التعليم أظهرت تقدماً واضحاً في نتائج الطلبة

التعليقات

الدنيا حكايات

استقالة الحمد الله كان يُمكن تفاديها

استقالة الحمد الله كان يُمكن تفاديها

شؤون فلسطينية

بدء صرف المنحة القطرية عبر فروع مكاتب البريد بغزة

بدء صرف المنحة القطرية عبر فروع مكاتب البريد بغزة

حمدونة: (220) أسير طفل يحرمون من الالتحاق بالعام الدراسي الجديد

حمدونة: (220) أسير طفل يحرمون من الالتحاق بالعام الدراسي الجديد

&#34;قسطرة قلبية&#34;عاجلة لانقاذ حياة مولود يعاني من انعكاس في شرايين القلب بالشفاء

"قسطرة قلبية"عاجلة لانقاذ حياة مولود يعاني من انعكاس في شرايين القلب بالشفاء

عيسى يطالب بضرورة بذل الجهود الدبلوماسية لحماية التعليم بالقدس

عيسى يطالب بضرورة بذل الجهود الدبلوماسية لحماية التعليم بالقدس

دولة: دعم وتطوير المدارس وجودة التعليم أظهرت تقدماً واضحاً في نتائج الطلبة

دولة: دعم وتطوير المدارس وجودة التعليم أظهرت تقدماً واضحاً في نتائج الطلبة

صور: الفنان محمد عساف بأضخم الحفلات الفنية في مدينة روابي

صور: الفنان محمد عساف بأضخم الحفلات الفنية في مدينة روابي

الإحصاء: استقرار مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية بالضفة الغربية

الإحصاء: استقرار مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية بالضفة الغربية

اتحاد الكراتيه ينظم بطولة بيت لاهيا الأولى للكاراتية لأندية قطاع غزة 2019

اتحاد الكراتيه ينظم بطولة بيت لاهيا الأولى للكاراتية لأندية قطاع غزة 2019

منوعات

رامي عياش يستشهد بحديث نبوي لمعايدة زوجته بعيد ميلادها

رامي عياش يستشهد بحديث نبوي لمعايدة زوجته بعيد ميلادها

شاهد: محمد رمضان يسجد شكرا لله على المسرح

شاهد: محمد رمضان يسجد شكرا لله على المسرح

أول تعليق من الملياردير فواز الحساوي على توكيل حليمة بولند.. فماذا قال؟

أول تعليق من الملياردير فواز الحساوي على توكيل حليمة بولند.. فماذا قال؟

شاهد: رانيا يوسف في وصلة رقص مع مصطفى فهمي

شاهد: رانيا يوسف في وصلة رقص مع مصطفى فهمي

ابنة هيفاء وهبي تظهر للمرة الأولى مع أخيها وتسأل: &#34;منشبه بعض؟&#34;

ابنة هيفاء وهبي تظهر للمرة الأولى مع أخيها وتسأل: "منشبه بعض؟"

سيرين عبدالنور تكشف وجه ابنها كاملاً لأول مرة.. شاهد الشبه بينهما

سيرين عبدالنور تكشف وجه ابنها كاملاً لأول مرة.. شاهد الشبه بينهما

وليد توفيق ينشر صورة ابنته وجمالها يأسر القلوب

وليد توفيق ينشر صورة ابنته وجمالها يأسر القلوب

تامر حسني: كنت أنظر لصور عبدالحليم وأبكي.. ولم يكن معي ثمن المواصلات

تامر حسني: كنت أنظر لصور عبدالحليم وأبكي.. ولم يكن معي ثمن المواصلات

شعر كيرلي وبطن مكشوف.. دينا الشربينى بإطلالة مثيرة للجدل

شعر كيرلي وبطن مكشوف.. دينا الشربينى بإطلالة مثيرة للجدل

لينا أحمد الفيشاوي: أبي صدمني نفسيًا.. ويهتمُّ للمال أكثر مني

لينا أحمد الفيشاوي: أبي صدمني نفسيًا.. ويهتمُّ للمال أكثر مني

عربي

لبنان: الطائرة التي أسقطت في الضاحية &#34;مُجهزة لتنفيذ عمليات اغتيال&#34;

لبنان: الطائرة التي أسقطت في الضاحية "مُجهزة لتنفيذ عمليات اغتيال"

شاهد: إسرائيل تقصف أهداف إيرانية بدمشق وسوريا تُعلن التصدي لها

شاهد: إسرائيل تقصف أهداف إيرانية بدمشق وسوريا تُعلن التصدي لها

دولة عربية تتفوق على تركيا وإسرائيل في &#34;القوة الجوية&#34;

دولة عربية تتفوق على تركيا وإسرائيل في "القوة الجوية"

الجزائر.. &#34;بن صالح&#34; يقيل المدير العام للأمن

الجزائر.. "بن صالح" يقيل المدير العام للأمن