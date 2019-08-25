شؤون فلسطينية

الإحصاء: استقرار مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية بالضفة الغربية

الإحصاء: استقرار مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية بالضفة الغربية
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية* استقراراً خلال شهر تموز 2019 مقارنة بشهر حزيران 2019، إذ استقرّ الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية على 105.97 (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.32%، بينما سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.01%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تموز 2019 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض طفيف على مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية

سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية* انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.03% خلال شهر تموز 2019 مقارنة بشهر حزيران 2019، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 105.82 مقارنة بـ 105.86 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.07%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.36%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تموز 2019 مقارنة بالشهر السابق.

استقرار مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم

سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية* استقراراً خلال شهر تموز 2019 مقارنة بشهر حزيران 2019، إذ استقرّ الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم على 104.87 (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.36%، بينما سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.03%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تموز 2019 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف الطرق

سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية* ارتفاعاً نسبته 0.21% خلال شهر تموز 2019 مقارنة بشهر حزيران 2019، إذ ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 109.62 مقارنة بـــ 109.39 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون أول 2008=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.30%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.14%، بينما سجلت أسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة انخفاضاً مقدراه 0.41%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تموز 2019 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع طفيف على المؤشر العام لأسعار تكاليف شبكات المياه

سجل المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية* ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.06% خلال شهر تموز 2019 مقارنة بشهر حزيران 2019، إذ ارتفع المؤشر العام لأسعار تكاليف شبكات المياه إلى 113.68 مقارنة بـ 113.61 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

على مستوى شبكات المياه، سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 0.13%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 116.64 مقارنة بـــــ 116.48 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

على مستوى خزانات المياه، سجل الرقم القياسي انخفاضاً مقداره 0.13%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 107.16 مقارنة بــــ 107.31 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

ارتفاع طفيف على المؤشر العام لأسعار تكاليف شبكات المجاري

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة الغربية* ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.08% خلال شهر تموز 2019 مقارنة بشهر حزيران 2019، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 109.79 مقارنة بـــــ 109.70 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

ملاحظة:

*البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.

تنويه:

1.  بيانات قطاع غزة حول الرقم القياسي لتكاليف البناء والطرق وتكاليف شبكات المياه والمجاري غير متوفرة.

2. يعود الاختلاف في نسب التغير لتكاليف المجموعات الرئيسية في كل من الرقم القياسي لإنشاء المباني أو الطرق أو شبكات المياه أو شبكات المجاري إلى الاختلاف في تكوين تلك المجموعات.

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