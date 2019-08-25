شؤون فلسطينية

اتحاد الكراتيه ينظم بطولة بيت لاهيا الأولى للكاراتية لأندية قطاع غزة 2019

اتحاد الكراتيه ينظم بطولة بيت لاهيا الأولى للكاراتية لأندية قطاع غزة 2019
رام الله - دنيا الوطن
تحت إشراف الإتحاد الفلسطيني للكاراتيه ورعاية جمعية التطوير فيبيت لاهيا نظم نادي شباب بيت لاهيا بطولة بيت لاهيا الأولى في الكاراتيه يومالجمعة الموافق 23/8/2019، وقد شارك في فعاليات البطولة سبع أندية، وسبق فعاليات المباريات النهائية طابور للعرض للأندية المشاركة يسبقه حملة الأعلام.

وشمل الاحتفال فقرة للدبكة الشعبية والسيرك، بالإضافة لـ إلقاء كلمات من رئيس الشرفي لناديشباب بيت لاهيا أ. وديع المصري، أ. أسعد أبو شوقة نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني للكاراتيه، مهندس نضال المسلمي رئيس جمعية التطوير، ورئيس بلدية بيت لاهيا، ثمبدأت فعاليات المنافسات النهائية في الفئات العمرية والأوزان المختلفة  والتي أشرفت عليها لجنة المسابقات في الاتحاد الفلسطيني للكاراتيه برئاسة أ . صبحي مقداد ، ولجنة الحكام برئاسة أ. محمد سعد،وقد أسفرت البطولة على النتائج التالية:

الفئة العمرية (14-15) وزن (- 57 كجم)

المركز الأول : مجدي عبد النبي ( نادي الجلاء)

المركز الثاني : يوسف الحداد (نادي الشمس)

المركز الثالث : حمزة حبيب (نادي النصر العربي)

المركز الثالث مكرر : معاذ صبيح (نادي شباب بيت لاهيا)

الفئة العمرية (14 – 15) وزن (- 63 كجم)

المركز الأول : أنس زملط ( نادي شباب بيت لاهيا)

المركز الثاني : يوسف الشافعي (نادي شباب بيت لاهيا)

المركز الثالث : عبد الكريم العجوري ( نادي شباب بيت لاهيا)

المركز الثالث مكرر : إبراهيم أو عاصي ( نادي غزة الرياضي)

الفئة العمرية (14 – 15) وزن (+ 63 كجم)

المركز الأول : محمد القدوة ( نادي غزة الرياضي)

المركز الثاني : علي أبو غالي (نادي النصر العربي)

المركز الثالث : يزن محسن ( معهد الشباب الفلسطيني)

المركز الثالث مكرر : سلامة البسيوني ( نادي شباب بيت لاهيا)

الفئة العمرية (16 – 17) وزن (- 61 كجم)

المركز الأول : أحمد أبو حسنين ( نادي الجلاء)

المركز الثاني : عز الدين الكسيح (نادي شباب بيت لاهيا)

المركز الثالث : عاصم الدحنون ( نادي شباب بيت لاهيا)

المركز الثالث مكرر : سعيد بنات ( نادي الشمس)

الفئة العمرية (16 – 17) وزن (- 68 كجم)

المركز الأول : أحمد البرعي ( نادي شباب بيت لاهيا)

المركز الثاني : هيثم جودة (نادي النصر العربي)

المركز الثالث : أسامة طنطيش ( نادي شباب بيت لاهيا)

الفئة العمرية (16 – 17) وزن (+ 68 كجم)

المركز الأول : رشيد محسن ( معهد الشباب الفلسطيني)

المركز الثاني : يوسف الهيثم (نادي الجلاء)

المركز الثالث : معتصم فرج ( نادي غزة الرياضي)

المركز الثالث مكرر : محمد عمر ( نادي شباب بيت لاهيا)

الفئة العمرية (+18) الوزن المفتوح

المركز الأول : رزق الله طنطيش ( نادي شباب بيت لاهيا)

المركز الثاني : عمر خاص (نادي غزة الرياضي)

المركز الثالث : أنس رجب ( نادي شباب بيت لاهيا)










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