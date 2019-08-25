سالم سلامة: من يُهاجر من أرض فلسطين المباركة لا يخرج إلا بغضب من الله

شاهد تصريحات سالم سلامة لـ"دنيا الوطن"..



خاص دنيا الوطن - صلاح سكيكأكد القيادي في حركة حماس، سالم سلامة، أن إسرائيل تُريد أن يبقى قطاع غزة، فارغًا، دون أهله، لأن هذا المخطط قامت عليه إسرائيل.وقال سلامة لـ"دنيا الوطن": "يحرص العدو الصهيوني منذ نشأته على تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، ويحاصر قطاع غزة من ثلاث اتجاهات، ويترك الاتجاه الرابع مفتوحًا كي يهاجر الفلسطيني لأنه يريد البلاد دون العباد".وأضاف سلامة: "شبابنا ضُيّق عليهم فيُهاجرون، ويظنون أنه في الهجرة مُتسع؛ لكن هذه الأرض مباركة، مبارك كل ما فيها، ومن يخرج منها لا يخرج إلا بغضب من الله، أما البقاء فيها فهو بقاء رباط وجهاد يُغيظ العدو".وذكر: "مهما أغرى العدو الناس، ومهما عمل من مطارات حتى يُهاجر الناس، ويُخفف عنهم، نحن نقول له إننا مُتشبثون بأرضنا ومتمسكون بإقامة أرضنا من نهرها إلى بحرها، وعاصمتها القدس الشريف".وفي سياق آخر، اعتبر سلامة، أن العمليات الفردية التي يقوم بتنفيذها الشباب الفلسطيني، ضد جنود الاحتلال الإسرائيلي، شرقي قطاع غزة، تُفيد وتُدلل على أن الشعب الفلسطيني لا يزال يقاوم، وأن محاصرة غزة من الصديق والغريب والعدو، لن تُثني الشعب عن أن يسترد أرضه، وهذا انذار للاحتلال حتى يفُكوا الحصار عن قطاع غزة، وإلا فإن شباب فلسطين لن يصمت طويلًا، على حد تعبيره.