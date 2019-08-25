شؤون فلسطينية

يُوفر 220 مليون شيكل لخزينة السلطة شهرياً.. ماذا يعني اتفاق ضريبة (البلو)؟

يُوفر 220 مليون شيكل لخزينة السلطة شهرياً.. ماذا يعني اتفاق ضريبة (البلو)؟
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال
أكد مختصون في الشأن الاقتصادي الفلسطيني، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل، سيوفر مبلغاً جديداً لموازنة السلطة الفلسطينية.

وحسب الخبراء، فإن القرار، يعني أن تجبي الحكومة الفلسطينية ضريبة (البلو) عن كل ليتر وقود يباع للجانب الفلسطيني، حيث إن متوسط الضريبة أكثر بقليل من 100% من السعر الأساسي للتر الوقود.

واعتباراً من الشهر الجاري، بدأت وزارة المالية الفلسطينية بجباية الضريبة عبر طواقمها بدلاً من الطواقم الإسرائيلية، حيث يقضي الاتفاق بأن يكون القرار بأثر رجعي منذ مطلع 2019، الأمر الذي دفع إسرائيل لتسليم الحكومة الفلسطينية كامل قيمة ضريبة البلو المحصلة سابقاً، والتي كانت محتجزة ضمن أموال المقاصة.

وتعتبر ضريبة البلو ثاني أكبر مورد جبائي للخزينة الفلسطينية بعد الجمارك، حيث إن قيمتها بلغت العام الماضي 2.4 مليار شيكل وتشكل 30% من إجمالي أموال المقاصة.

وفي السياق، قال المحلل الاقتصادي، نصر عبد الكريم: إن الاتفاق الأخير يوفر للحكومة الفلسطينية ثلث موازنة رواتب الموظفين الحكوميين، مشدداً على أن المبلغ يمثل ثلث إيرادات أموال المقاصة.

وأوضح عبد الكريم، أن ذلك يهدف إلى منع انهيار السلطة الفلسطينية، والحد من التدهور المالي الذي تعانيه، مشيراً إلى أن ذلك يقلل من الأضرار الاقتصادية الناجمة عن أزمة أموال المقاصة.

وأضاف عبد الكريم: "الاتفاق يعني أن تعديلاً جرى على اتفاق باريس الاقتصادي، يقضي بإيجاد معالجة خاصة لضريبة البلو واستثناء تلك الضريبة من الآلية القديمة".

وتابع: "سيمكن الاتفاق الحكومة الفلسطينية من دفع جزء من مستحقات الموظفين والقطاع الخاص، وسيعمل على التخفيف من أعباء الأزمة المالية للحكومة".

من ناحيته، قال الخبير الاقتصادي، سمير حليلة، إن الاتفاق خطوة مهمة جداً، مشيراً إلى أن الاتفاق يفتح الباب أمام تعديل اتفاقية باريس الاقتصادية.

وطالب حليلة، بضرورة تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة مع الاحتلال؛ للبحث في عشرات القضايا العالقة التي تستغلها إسرائيل للسيطرة على الاقتصاد الفلسطيني.

وأشار إلى أن اتفاقية باريس الاقتصادية، تنص على البحث في القضايا المتغيرة في الاقتصاد بصورة متواصلة؛ الأمر الذي سينعكس على انخفاض الأسعار، والتخلص من سيطرة الاحتلال على الاقتصاد الوطني من خلال تنويع الخيارات والاستيراد من دول العالم.

وشدد على ضرورة البحث في قضايا الضرائب مع الاحتلال، وخاصة قضايا المياه والكهرباء والصحة والأسمنت؛ لأن الاحتلال يقتطع أموالاً طائلة دون أي مبرر، ما ينعكس على المستهلك المحلي.

من ناحيته، بين المحلل الاقتصادي، سمير أبو مدللة، أن ضريبة المقاصة تنقسم لثلاثة أقسام: "الجمارك، القيمة المضافة، البلو"، مشيراً إلى أن الأخيرة تشكل 30% من مجموع أموال المقاصة.

وأوضح أبو مدللة، أن الاتفاق نوع من حل الأزمة وتخفيف إسرائيل والولايات المتحدة منها، مشدداً على أن ذلك يعكس أن البلدين غير معنيتين بانهيار السلطة الفلسطينية اقتصادياً.

وأضاف أبو مدللة: "الاتفاق يعتبر بمثابة مخرج للسلطة الفلسطينية لاستلام جزء من أموال المقاصة، وفي السابق كانت إسرائيل ووفق اتفاق باريس الاقتصادي تحصلها للسلطة الفلسطينية وتحصل على 3% من المبلغ الإجمالي كمصاريف إدارية".

وتابع: "الاتفاق محاولة لانزال السلطة الفلسطينية عن الشجرة، والتحايل على رفضها استلام أموال المقاصة، مستدركاً: "إسرائيل غير معنية بانهيار السلطة الفلسطينة، وأهمية تلك الضريبة تكمن في أنها تمثل 100% من قيمة الوقود".

وأكمل: "الآن أصبحت ضريبة البلو خارج حسابات اتفاق باريس الاقتصادي، وبالتالي توفير 400 مليون شيكل شهرياً لخزينة السلطة الفلسطينية".

يذكر، أن حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، أعلن عن انتهاء أزمة ضرائب البترول بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل، وذلك بعد مفاوضات مضنية.

وقال الشيخ: "بدأت السلطه باستيراد البترول من إسرائيل بدون ضريبة "البلو" بأثر رجعي عن السبعة شهور الماضية، وهذا لا يعني أن الأزمة المالية قد انتهت، وإنما بقيت مليارات لنا محجوزة لدى إسرائيل".

وكان وزير الاقتصاد الفلسطيني، خالد العسيلي، أكد أن ما تم الاتفاق عليه حول ضريبة البلو المفروضة على مشتقات البترول، هو بداية لإجراء بعض التعديلات على اتفاقية باريس، التي مضى عليها 25 سنة، مشيراً إلى أن الكثير من الأمور تغيرت، وأن الاستمرار بهذه الاتفاقية ظلم للاقتصاد الفلسطيني والفلسطينيين.

وبين العسيلي، أن هناك خطوات خارج الصندوق، يجري العمل عليها على أرض الواقع، لافتاً إلى الزيارة المهمة التي تمت للعراق، وبُحث خلالها استيراد البترول، وفتح الأسواق العراقية للمنتج الفلسطيني، دون أي ضرائب. 

أخبار ذات صلة

قوات الاحتلال تعتقل ثمانية فلسطينيين من الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل ثمانية فلسطينيين من الضفة الغربية

سالم سلامة: من يُهاجر من أرض فلسطين المباركة لا يخرج إلا بغضب من الله

سالم سلامة: من يُهاجر من أرض فلسطين المباركة لا يخرج إلا بغضب من الله

إسقاط طائرتيْن إسرائيليتيْن إحداهما مجهزة لتنفيذ عمليات إغتيال

إسقاط طائرتيْن إسرائيليتيْن إحداهما مجهزة لتنفيذ عمليات إغتيال

شاهد: ناشر فلسطيني يتهم الهباش بالتشهير بمصحف المسجد الأقصى لـ &#34;أهداف شخصية&#34;

شاهد: ناشر فلسطيني يتهم الهباش بالتشهير بمصحف المسجد الأقصى لـ "أهداف شخصية"

كيف جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد؟

كيف جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد؟

طقس الأحد: أجواء شديدة الحرارة والأرصاد تحذر من التعرض لأشعة الشمس

طقس الأحد: أجواء شديدة الحرارة والأرصاد تحذر من التعرض لأشعة الشمس

مليون و310 آلاف طالب وطالب يتوجهون لمدارسهم اليوم

مليون و310 آلاف طالب وطالب يتوجهون لمدارسهم اليوم

عائلة الشاب &#34;مهند أبو حمدة&#34; تروي تفاصيل آخر لحظات حياته

عائلة الشاب "مهند أبو حمدة" تروي تفاصيل آخر لحظات حياته

التعليقات

الدنيا حكايات

استقالة الحمد الله كان يُمكن تفاديها

استقالة الحمد الله كان يُمكن تفاديها

شؤون فلسطينية

عائلة الشاب &#34;مهند أبو حمدة&#34; تروي تفاصيل آخر لحظات حياته

عائلة الشاب "مهند أبو حمدة" تروي تفاصيل آخر لحظات حياته

الشرطة تضبط أشتال مخدرات شمال طولكرم

الشرطة تضبط أشتال مخدرات شمال طولكرم

يعتقل ثلاثة ويحولهم للتحقيق.. شاهد: الاحتلال يواصل البحث عن منفذي عملية (دوليب)

يعتقل ثلاثة ويحولهم للتحقيق.. شاهد: الاحتلال يواصل البحث عن منفذي عملية (دوليب)

الاحتلال يُصيب العشرات بالاختناق خلال اقتحامه بلدة سبسطية شمال نابلس

الاحتلال يُصيب العشرات بالاختناق خلال اقتحامه بلدة سبسطية شمال نابلس

إتلاف 160 مركبة غير قانونية والقبض على 12 مطلوباً في بيت لحم

إتلاف 160 مركبة غير قانونية والقبض على 12 مطلوباً في بيت لحم

بالصور: العمادي يضع حجر الأساس لإنشاء مركز لغسيل الكلى بشمال القطاع

بالصور: العمادي يضع حجر الأساس لإنشاء مركز لغسيل الكلى بشمال القطاع

خلال لقائها برلماني سويدي..عشراوي تؤكد على العلاقات الفلسطينية السويدية المميزة

خلال لقائها برلماني سويدي..عشراوي تؤكد على العلاقات الفلسطينية السويدية المميزة

نحو مليون و300 ألف طالب وطالبة يتوجهون إلى مدارسهم الأحد

نحو مليون و300 ألف طالب وطالبة يتوجهون إلى مدارسهم الأحد

منوعات

ابنة هيفاء وهبي تظهر للمرة الأولى مع أخيها وتسأل: &#34;منشبه بعض؟&#34;

ابنة هيفاء وهبي تظهر للمرة الأولى مع أخيها وتسأل: "منشبه بعض؟"

سيرين عبدالنور تكشف وجه ابنها كاملاً لأول مرة.. شاهد الشبه بينهما

سيرين عبدالنور تكشف وجه ابنها كاملاً لأول مرة.. شاهد الشبه بينهما

وليد توفيق ينشر صورة ابنته وجمالها يأسر القلوب

وليد توفيق ينشر صورة ابنته وجمالها يأسر القلوب

تامر حسني: كنت أنظر لصور عبدالحليم وأبكي.. ولم يكن معي ثمن المواصلات

تامر حسني: كنت أنظر لصور عبدالحليم وأبكي.. ولم يكن معي ثمن المواصلات

شعر كيرلي وبطن مكشوف.. دينا الشربينى بإطلالة مثيرة للجدل

شعر كيرلي وبطن مكشوف.. دينا الشربينى بإطلالة مثيرة للجدل

لينا أحمد الفيشاوي: أبي صدمني نفسيًا.. ويهتمُّ للمال أكثر مني

لينا أحمد الفيشاوي: أبي صدمني نفسيًا.. ويهتمُّ للمال أكثر مني

وعكة صحية خطيرة تعزل الفنان محمود ياسين

وعكة صحية خطيرة تعزل الفنان محمود ياسين

ماذا فعل كاظم الساهر مع فتاة طلبت منه صورة معه بحفله بالسعودية؟

ماذا فعل كاظم الساهر مع فتاة طلبت منه صورة معه بحفله بالسعودية؟

لقاء مفاجئ بين حليمة بولند وشبيهتها السعودية بتركيا: &#34;أحلى مني بمليون مرة&#34;

لقاء مفاجئ بين حليمة بولند وشبيهتها السعودية بتركيا: "أحلى مني بمليون مرة"

حلا الترك تشعل مواقع التواصل برقصها في المنزل

حلا الترك تشعل مواقع التواصل برقصها في المنزل

عربي

دولة عربية تتفوق على تركيا وإسرائيل في &#34;القوة الجوية&#34;

دولة عربية تتفوق على تركيا وإسرائيل في "القوة الجوية"

الجزائر.. &#34;بن صالح&#34; يقيل المدير العام للأمن

الجزائر.. "بن صالح" يقيل المدير العام للأمن

الإمارات تمنح رئيس وزراء الهند أرفع وسام مدني

الإمارات تمنح رئيس وزراء الهند أرفع وسام مدني

محامي البشير: سأطلب إطلاق سراح موكلي بكفالة

محامي البشير: سأطلب إطلاق سراح موكلي بكفالة