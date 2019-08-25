مليون و310 آلاف طالب وطالب يتوجهون لمدارسهم اليوم

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رام الله - دنيا الوطن

توجه مليون و310 آلاف طالب وطالبة صباح اليوم الأحد، إلى مدارسهم في كافة أرجاء الوطن، منهم قرابة 854.390 في المدارس الحكومية، وقرابة 150 ألفاً في المدارس الخاصة، والبقية في مدارس وكالة الغوث.



وكان صادق الخضور الناطق باسم اوزارة التربية والتعليم، قد قال في تصريحات سابقة: "رغم الحصار المالي المفروض على شعبنا من قبل الاحتلال، إلا أن كل المتطلبات لبدء العام الدراسي تم توفيرها، كتعيينات المعملين، وتخصيص الدعم الإضافي للتعليم في مدينة القدس، وطباعة الكتب وتوريدها للضفة وقطاع غزة، وبناء مدارس جديدة، وتنقلات المدراء والمعلمين".



وأضاف الخضور: "إن من بين المتطلبات التي تم توفيرها حصول وزارة التربية والتعليم على 1800 تعيين، حيث تم تعيين 850 معلماً حتى الآن، و116 مديراً جديداً، و100 معلم لرياض الأطفال التي ستفتتح 100 شعبة جديدة".



وبيّن الخضور، أن 50 ألف معلم ومعلمة، توجهوا إلى المدارس، في القطاع الحكومي و20 ألف معلم ومعلمة لمدارس القطاع الخاص، وكذلك توجه معلمو وكالة الغوث لمدارسهم أيضاً، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأشار إلى أن بعض المدارس، افتتحت أبوابها أمس السبت، في رام الله، وبيت لحم، ولكن العام الدراسي، سيفتتح اليوم الأحد بإذن الله، وتابع الخضور: "تم بناء 24 مدرسة جديدة، وصيانة 200 غرفة صفية، فيما تم إضافة طوابق في بعض المدارس التي شهدت زيادة في عدد طلابها".



وأضاف: أن هناك نسبة من طلبة المدارس الخاصة سيلتحقون هذا العام بالمدارس الحكومية، الأمر الذي يترتب عليه الحاجة إلى معلمين وغرف صفية وأبنية مدرسية جديدة.



وبخصوص رسوم المدارس الخاصة، أكد الخضور أن التربية والتعليم تحرص على أن تكون أي زيادة في رسوم المدارس مرتبطة بالزيادة الطبيعة في نسبة غلاء المعيشة الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء.



ولفت إلى أن التربية على استعداد للتعامل مع أي شكوى بهذا الخصوص، وهي على استعداد للتعامل معها ووضع حلول فورية لها، منوها إلى أنه في حال اتضح وجود مخالفات في بعض المدارس الخاصة، فإنه قد يتم إعادة النظر في ترخيصها، واتخاذ إجراءات بحقها.