شؤون فلسطينية

مليون و310 آلاف طالب وطالب يتوجهون لمدارسهم اليوم

مليون و310 آلاف طالب وطالب يتوجهون لمدارسهم اليوم
رام الله - دنيا الوطن
توجه مليون و310 آلاف طالب وطالبة صباح اليوم الأحد، إلى مدارسهم في كافة أرجاء الوطن، منهم قرابة 854.390 في المدارس الحكومية، وقرابة 150 ألفاً في المدارس الخاصة، والبقية في مدارس وكالة الغوث.

وكان صادق الخضور الناطق باسم اوزارة التربية والتعليم، قد قال في تصريحات سابقة: "رغم الحصار المالي المفروض على شعبنا من قبل الاحتلال، إلا أن كل المتطلبات لبدء العام الدراسي تم توفيرها، كتعيينات المعملين، وتخصيص الدعم الإضافي للتعليم في مدينة القدس، وطباعة الكتب وتوريدها للضفة وقطاع غزة، وبناء مدارس جديدة، وتنقلات المدراء والمعلمين".

وأضاف الخضور: "إن من بين المتطلبات التي تم توفيرها حصول وزارة التربية والتعليم على 1800 تعيين، حيث تم تعيين 850 معلماً حتى الآن، و116 مديراً جديداً، و100 معلم لرياض الأطفال التي ستفتتح 100 شعبة جديدة".

وبيّن الخضور، أن 50 ألف معلم ومعلمة، توجهوا إلى المدارس، في القطاع الحكومي و20 ألف معلم ومعلمة لمدارس القطاع الخاص، وكذلك توجه معلمو وكالة الغوث لمدارسهم أيضاً، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأشار إلى أن بعض المدارس، افتتحت أبوابها أمس السبت، في رام الله، وبيت لحم، ولكن العام الدراسي، سيفتتح اليوم الأحد بإذن الله، وتابع الخضور: "تم بناء 24 مدرسة جديدة، وصيانة 200 غرفة صفية، فيما تم إضافة طوابق في بعض المدارس التي شهدت زيادة في عدد طلابها".

وأضاف: أن هناك نسبة من طلبة المدارس الخاصة سيلتحقون هذا العام بالمدارس الحكومية، الأمر الذي يترتب عليه الحاجة إلى معلمين وغرف صفية وأبنية مدرسية جديدة.

وبخصوص رسوم المدارس الخاصة، أكد الخضور أن التربية والتعليم تحرص على أن تكون أي زيادة في رسوم المدارس مرتبطة بالزيادة الطبيعة في نسبة غلاء المعيشة الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء.

ولفت إلى أن التربية على استعداد للتعامل مع أي شكوى بهذا الخصوص، وهي على استعداد للتعامل معها ووضع حلول فورية لها، منوها إلى أنه في حال اتضح وجود مخالفات في بعض المدارس الخاصة، فإنه قد يتم إعادة النظر في ترخيصها، واتخاذ إجراءات بحقها.

أخبار ذات صلة

قوات الاحتلال تعتقل ثمانية فلسطينيين من الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل ثمانية فلسطينيين من الضفة الغربية

سالم سلامة: من يُهاجر من أرض فلسطين المباركة لا يخرج إلا بغضب من الله

سالم سلامة: من يُهاجر من أرض فلسطين المباركة لا يخرج إلا بغضب من الله

إسقاط طائرتيْن إسرائيليتيْن إحداهما مجهزة لتنفيذ عمليات إغتيال

إسقاط طائرتيْن إسرائيليتيْن إحداهما مجهزة لتنفيذ عمليات إغتيال

شاهد: ناشر فلسطيني يتهم الهباش بالتشهير بمصحف المسجد الأقصى لـ &#34;أهداف شخصية&#34;

شاهد: ناشر فلسطيني يتهم الهباش بالتشهير بمصحف المسجد الأقصى لـ "أهداف شخصية"

يُوفر 220 مليون شيكل لخزينة السلطة شهرياً.. ماذا يعني اتفاق ضريبة (البلو)؟

يُوفر 220 مليون شيكل لخزينة السلطة شهرياً.. ماذا يعني اتفاق ضريبة (البلو)؟

كيف جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد؟

كيف جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد؟

طقس الأحد: أجواء شديدة الحرارة والأرصاد تحذر من التعرض لأشعة الشمس

طقس الأحد: أجواء شديدة الحرارة والأرصاد تحذر من التعرض لأشعة الشمس

عائلة الشاب &#34;مهند أبو حمدة&#34; تروي تفاصيل آخر لحظات حياته

عائلة الشاب "مهند أبو حمدة" تروي تفاصيل آخر لحظات حياته

التعليقات

الدنيا حكايات

استقالة الحمد الله كان يُمكن تفاديها

استقالة الحمد الله كان يُمكن تفاديها

شؤون فلسطينية

عائلة الشاب &#34;مهند أبو حمدة&#34; تروي تفاصيل آخر لحظات حياته

عائلة الشاب "مهند أبو حمدة" تروي تفاصيل آخر لحظات حياته

الشرطة تضبط أشتال مخدرات شمال طولكرم

الشرطة تضبط أشتال مخدرات شمال طولكرم

يعتقل ثلاثة ويحولهم للتحقيق.. شاهد: الاحتلال يواصل البحث عن منفذي عملية (دوليب)

يعتقل ثلاثة ويحولهم للتحقيق.. شاهد: الاحتلال يواصل البحث عن منفذي عملية (دوليب)

الاحتلال يُصيب العشرات بالاختناق خلال اقتحامه بلدة سبسطية شمال نابلس

الاحتلال يُصيب العشرات بالاختناق خلال اقتحامه بلدة سبسطية شمال نابلس

إتلاف 160 مركبة غير قانونية والقبض على 12 مطلوباً في بيت لحم

إتلاف 160 مركبة غير قانونية والقبض على 12 مطلوباً في بيت لحم

بالصور: العمادي يضع حجر الأساس لإنشاء مركز لغسيل الكلى بشمال القطاع

بالصور: العمادي يضع حجر الأساس لإنشاء مركز لغسيل الكلى بشمال القطاع

خلال لقائها برلماني سويدي..عشراوي تؤكد على العلاقات الفلسطينية السويدية المميزة

خلال لقائها برلماني سويدي..عشراوي تؤكد على العلاقات الفلسطينية السويدية المميزة

نحو مليون و300 ألف طالب وطالبة يتوجهون إلى مدارسهم الأحد

نحو مليون و300 ألف طالب وطالبة يتوجهون إلى مدارسهم الأحد

منوعات

ابنة هيفاء وهبي تظهر للمرة الأولى مع أخيها وتسأل: &#34;منشبه بعض؟&#34;

ابنة هيفاء وهبي تظهر للمرة الأولى مع أخيها وتسأل: "منشبه بعض؟"

سيرين عبدالنور تكشف وجه ابنها كاملاً لأول مرة.. شاهد الشبه بينهما

سيرين عبدالنور تكشف وجه ابنها كاملاً لأول مرة.. شاهد الشبه بينهما

وليد توفيق ينشر صورة ابنته وجمالها يأسر القلوب

وليد توفيق ينشر صورة ابنته وجمالها يأسر القلوب

تامر حسني: كنت أنظر لصور عبدالحليم وأبكي.. ولم يكن معي ثمن المواصلات

تامر حسني: كنت أنظر لصور عبدالحليم وأبكي.. ولم يكن معي ثمن المواصلات

شعر كيرلي وبطن مكشوف.. دينا الشربينى بإطلالة مثيرة للجدل

شعر كيرلي وبطن مكشوف.. دينا الشربينى بإطلالة مثيرة للجدل

لينا أحمد الفيشاوي: أبي صدمني نفسيًا.. ويهتمُّ للمال أكثر مني

لينا أحمد الفيشاوي: أبي صدمني نفسيًا.. ويهتمُّ للمال أكثر مني

وعكة صحية خطيرة تعزل الفنان محمود ياسين

وعكة صحية خطيرة تعزل الفنان محمود ياسين

ماذا فعل كاظم الساهر مع فتاة طلبت منه صورة معه بحفله بالسعودية؟

ماذا فعل كاظم الساهر مع فتاة طلبت منه صورة معه بحفله بالسعودية؟

لقاء مفاجئ بين حليمة بولند وشبيهتها السعودية بتركيا: &#34;أحلى مني بمليون مرة&#34;

لقاء مفاجئ بين حليمة بولند وشبيهتها السعودية بتركيا: "أحلى مني بمليون مرة"

حلا الترك تشعل مواقع التواصل برقصها في المنزل

حلا الترك تشعل مواقع التواصل برقصها في المنزل

عربي

دولة عربية تتفوق على تركيا وإسرائيل في &#34;القوة الجوية&#34;

دولة عربية تتفوق على تركيا وإسرائيل في "القوة الجوية"

الجزائر.. &#34;بن صالح&#34; يقيل المدير العام للأمن

الجزائر.. "بن صالح" يقيل المدير العام للأمن

الإمارات تمنح رئيس وزراء الهند أرفع وسام مدني

الإمارات تمنح رئيس وزراء الهند أرفع وسام مدني

محامي البشير: سأطلب إطلاق سراح موكلي بكفالة

محامي البشير: سأطلب إطلاق سراح موكلي بكفالة