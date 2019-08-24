شاهد: إسرائيل تقصف أهداف إيرانية بدمشق وسوريا تُعلن التصدي لها
رام الله - دنيا الوطن
قال الجيش الإسرائيلي، إن مقاتلاته الجوية قصفت ليلة الأحد، عدداً من الأهداف في قرية عقربا جنوب شرق دمشق، زاعماً أن ذلك لإحباط عملية خطط لتنفيذها فيلق القد س الإير اني ضد أهداف إسرائيلية.
وأوضح جيش الاحتلال، أن الهجوم الذي كان مخططاً له كان يهدف لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة ضد أهداف إسرائيلية.
وأفادت الوكالة أن العدوان مستمر إلى الآن والدفاعات الجوية تتصدى للأهداف المعادية وتسقط معظمها في المنطقة الجنوبية.
قال الجيش الإسرائيلي، إن مقاتلاته الجوية قصفت ليلة الأحد، عدداً من الأهداف في قرية عقربا جنوب شرق دمشق، زاعماً أن ذلك لإحباط عملية خطط لتنفيذها فيلق القد س الإير اني ضد أهداف إسرائيلية.
وأوضح جيش الاحتلال، أن الهجوم الذي كان مخططاً له كان يهدف لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة ضد أهداف إسرائيلية.
وفي السياق، أعلنت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا"، أن مضادات الدفاع الجوي السوري تصدت لأهداف معادية في سماء دمشق.
من ناحيته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: "إنه بجهد عملياتي كبير، تم احباط هجوم على إسرائيل من قبل قوة القدس الإيرانية.
وأضاف نتنياهو، عبر (تويتر): "إيران ليس لأحد حصانة في أي مكان، قواتنا تعمل في كل اتجاه ضد العدوان الإيراني، أصدرت تعليمات للاستعداد لكل سيناريو، سنواصل العمل ضد إيران والمنظمات التابعة لها بتصميم ومسؤولية على أمن إسرائيل".
وأفادت الوكالة أن العدوان مستمر إلى الآن والدفاعات الجوية تتصدى للأهداف المعادية وتسقط معظمها في المنطقة الجنوبية.
فيما أعلنت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، وفق تقارير من سوريا عن قصف من سلاح الجو الإسرائيلي لمنطقة دمشق.
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