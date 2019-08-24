شاهد: إسرائيل تقصف أهداف إيرانية بدمشق وسوريا تُعلن التصدي لها

من ناحيته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: "إنه بجهد عملياتي كبير، تم احباط هجوم على إسرائيل من قبل قوة القدس الإيرانية.





وأضاف نتنياهو، عبر (تويتر): "إيران ليس لأحد حصانة في أي مكان، قواتنا تعمل في كل اتجاه ضد العدوان الإيراني، أصدرت تعليمات للاستعداد لكل سيناريو، سنواصل العمل ضد إيران والمنظمات التابعة لها بتصميم ومسؤولية على أمن إسرائيل".



